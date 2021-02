Airbus group : Perte nette légèrement réduite en 2020

(CercleFinance.com) - Airbus Group publie une perte nette de -1,13 milliard d'euros au titre de l'année écoulée, contre -1,36 milliard en 2019, et un EBIT ajusté -indicateur clé captant la marge opérationnelle sous-jacente- de 1,71 milliard, à comparer à 6,95 milliards.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique et de défense a diminué de 29% à 49,9 milliards d'euros, en raison de l'environnement de marché difficile qui affecte l'activité des avions commerciaux avec 34% de livraisons en moins d'une année sur l'autre.



Ne proposant pas de dividende pour 2020, Airbus vise au moins à atteindre en 2021 un même nombre de livraisons d'avions commerciaux qu'en 2020, un EBIT ajusté de deux milliards d'euros et un cash-flow libre de rentabilité avant M&A et financement client.



