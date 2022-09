Airbus group : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance mais abaisse son objectif de cours à 132E (contre 145E auparavant).



'Le management a confirmé son objectif de livraisons 2022 de 700 appareils ainsi que l'atteinte d'une cadence 65 A320 dès début 2024 pour ensuite atteindre 75 fin 2025 contre 50 fin 2022', relève l'analyste.



Malgré tout, Oddo a réduit de 7.4% l'EBIT ajusté 2023 sur la base de 810 livraisons dont 637 A320. 'La marge ne devrait pas diminuer entre 2022 et 2023', estime l'analyste qui table plutôt 'sur une marge EBIT groupe de 9.6% contre 9.2% en 2022.'



Enfin, poursuit Oddo, Airbus a indiqué qu'elle était prête à étudier un programme de rachat d'actions une fois le seuil de trésorerie nette de 10 MdE atteint. 'Nous estimons que ce niveau serait proche d'être atteint dès la fin de cet exercice ce qui pourrait ouvrir la voie à une annonce dans le courant de 2023.'



