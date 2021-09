Airbus group : Livre un hélicoptère UH-72B à la Garde nationale US

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir livré le premier UH-72B - soit la version la plus récente de l'hélicoptère Lakota - à la Garde nationale de l'armée américaine. Cet appareil est le premier des 18 hélicoptères UH-72B Lakota commandés pour soutenir les missions critiques de la Garde nationale.



'Avec l'ajout de l'UH-72B Lakota à notre flotte, l'armée américaine augmente notre capacité à sauver des vies, à protéger les communautés et à fournir des secours en cas de catastrophe', a déclaré le colonel Calvin Lane, chef de projet de l'armée américaine pour les hélicoptères utilitaires.

'L'hélicoptère Lakota est un élément essentiel de l'armée depuis plus de 15ans maintenant, et nous sommes impatients de bénéficier des dernières technologies et performances que la nouvelle variante 72B fournira, sans frais de recherche et développement supplémentaires pour l'armée', a-t-il ajouté.



Le Lakota est construit au sein de l'usine de production d'Airbus Helicopters de Colombus, dans le Mississippi.



