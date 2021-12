Airbus group : Évaluation juridique après un conflit avec un client

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce être un conflit avec l'un de ses clients, le différend portant sur ' la dégradation d'une surface non-structurelle ' de la flotte d'A350 de ce dernier.



Incapable d'avancer vers une solution malgré des discussions ' directes et ouvertes ', Airbus a décidé de demander une évaluation juridique indépendante afin de résoudre ce dossier.



L'avionneur indique que le différend porte sur la peinture de surface des appareils et que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a confirmé qu'il n'avait 'aucun impact sur la navigabilité de la flotte A350'.



' La tentative de ce client de déformer ce sujet spécifique comme un problème de navigabilité représente une menace pour les protocoles internationaux sur les questions de sécurité ', regrette Airbus qui souhaite maintenant ' défendre sa position et sa réputation '.



L'avionneur ajoute avoir ' travaillé activement avec ses clients afin de minimiser l'impact et les désagréments causés par cette dégradation de surface ' mais que toutes les solutions ont été rejetés par le client en question, 'sans justification légitime '.



Enfin, Airbus précise vouloir ' rétablir un dialogue constructif avec son client sur ce sujet ' mais prévient ne pas être disposé à accepter que des déclarations inexactes de ce genre perdurent.





