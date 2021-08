Airbus group : Accord à long-terme avec flyadeal en Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce aujourd'hui que flyadeal, compagnie aérienne low-cost basée à Djeddah (Arabie Saoudite) et détenue par Saudi Arabian Airlines, a signé un accord à long terme pour bénéficier des services d'entretien d'Airbus, baptisés 'Flight Hour Services' (FHS) pour soutenir sa flotte d'A320.



La compagnie bénéficiera ainsi services matériels intégrés et Airbus lui garantira notamment la disponibilité des pièces de rechange.

La signature de cet accord permet à Airbus d'atteindre le palier des 1000 avions pris en charge par ses services FHS.



Par ailleurs, 'la signature de cet accord avec flyadeal est une étape importante ; il s'agit du 1er contrat FHS en Arabie Saoudite et de la plus grande flotte d'avions Airbus couverte par FHS ', explique Mikail Houari, Président d'Airbus Afrique & Moyen-Orient.



Airbus annonce avoir finalisé 11 contrats de Flight Hour Services avec des opérateurs du monde entier au cours des six derniers mois.



