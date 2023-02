Air liquide : Nouveau PPA avec Sasol en Afrique du Sud

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Sasol ont annoncé mardi avoir signé avec TotalEnergies deux contrats de long terme (PPA) portant sur l'approvisionnement en énergies renouvelables du site sud-africain de Secunda appartenant à Sasol.



Il s'agit de la deuxième série de PPA conclus par Air Liquide et la société pétrochimique, après ceux déjà annoncés le mois dernier avec Enel Green Power pour une capacité de 220 MW.



Ensemble, ces contrats vont porter à 480 MW les capacités en énergies renouvelables acquises par Air Liquide et Sasol dans le cadre de leur engagement à décarboner le site.



Au total, les deux groupes comptent sécuriser une capacité totale de 900 MW d'énergies renouvelables pour l'installation, où Air Liquide exploite le plus grand site de production d'oxygène au monde.



