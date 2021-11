Air liquide : Augmentation de capital réservée aux salariés

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce une opération d'augmentation de capital réservée aux salariés éligibles, opération qui couvrira plus de 70 pays, sous réserve de l'obtention des autorisations requises dans certains d'entre eux.



Le prix de souscription des actions a été fixé à 113,23 euros, et l'opération portera sur un nombre maximum de 1.100.000 actions. La période de souscription aura lieu du 8 novembre à neuf heures (heure de Paris) au 18 novembre à midi (heure de Paris).



Les nouvelles actions seront immédiatement assimilées aux anciennes. Elles seront inscrites en compte nominatif pur et bloquées pendant cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par les réglementations applicables en France et dans les pays participants.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel