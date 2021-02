Air france-klm : Le boom des réservations chez Easyjet dope le transport et l'hôtellerie en Bourse

(BFM Bourse) - La compagnie britannique à bas coûts a fait état d'une envolée des réservations dans les heures qui ont suivi l'annonce par Boris Johnson du plan de déconfinement du pays, qui pourrait rouvrir les liaisons internationales à partir du 17 mai. Une perspective confortée par les avancées des campagnes de vaccination.

Alors que déjà plus d'un quart de la population britannique a reçu au moins une injection contre le Covid-19, le Royaume-Uni -pays le plus touché d'Europe au point d'avoir opté pour un troisième confinement- peut désormais envisager un retour à la normale. Le Premier ministre Boris Johnson a dévoilé lundi son plan de sortie de confinement "prudent" mais "irréversible".

"Le bout du tunnel est véritablement en vue et cette année calamiteuse va laisser place à un printemps et un été qui seront très différents et incomparablement meilleurs que le tableau que nous avons sous les yeux aujourd'hui", a assuré Boris Johnson. L'objectif serait de lever l'ensemble des restrictions sociales au plus tôt le 21 juin, avec de nouvelles étapes toutes les cinq semaines sous réserve de l'amélioration de quatre critères sanitaires clés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Priorité aux écoles, avec un retour des élèves dans les classes à compter du 8 mars. Puis si tout va bien une réouverture des magasins non-essentiels le 12 avril, et une reprise (avec une certaine jauge) de la restauration, des rencontres sportives et des liaisons internationales le 17 mai. Enfin le 21 juin, les dernières restrictions (boîtes de nuit, concerts, grands évènements sportifs) pourraient être aussi levées.

Une augmentation de 337% de réservations de vols

Lundi dans la soirée, Easyjet a fait savoir que les réservations en provenance du Royaume-Uni pour l'après 17 mai s'étaient déjà envolées, avec une augmentation de 337% de réservations de vols et de 630% pour les séjours packagés par Easyjet. Les Britanniques se sont précipités sur les destinations à la plage (Malaga, Alicante et Palma en Espagne, Faro au Portugal et la Crète), en particulier pour août mais aussi juillet et septembre.

Le pionnier européen du transport aérien à bas coût a mis en place une politique de souplesse maximale, invitant les clients à effectuer leurs réservations sans arrière-pensées en sachant qu'il leur sera toujours possible de les modifier.

"Nous avons constamment discerné une demande refoulée pour les voyages et cette flambée des réservations montre que les consommateurs britanniques espéraient ce signal du gouvernement selon lequel il envisage de rouvrir les transports. Le discours du Premier ministre a apporté un indispensable regain de confiance à tant de nos clients au Royaume-Uni, avec une demande de vols déjà en augmentation de 337% et de vacances en hausse de 630%, les destinations balnéaires s'avérant les plus populaires cet été", a commenté le PDG Johan Lundgren. "Nous travaillerons 24 heures sur 24 pour nous assurer que nous serons prêts à accélérer nos vols pour permettre aux gens de renouer avec ses amis et sa famille ou les emmener pour des vacances mémorables, tant attendues", a-t-il assuré.

En Bourse, l'annonce suscitait mardi matin un bond de 7,9% du cours d'Easyjet à 962,80 pence.

Air France et Lufthansa en profitent en Bourse

Tandis que le Royaume-Uni montre l'exemple avec son plan graduel d'allégement des restrictions "les investisseurs européens entretiennent l'espoir que les programmes de vaccination vont gagner en vigueur dans le reste du continent, et y ouvrir la voie d'un retour à la normale", observe Milan Cutkovic, analyste marché pour la société de courtage Axi.

Aussi, dans le sillage d'Easyjet, International Airlines Group (qui détient notamment British Airways) prenait 6,7% peu après l'ouverture des marchés, le franco-néerlandais Air France-KLM gagnait jusqu'à 6,4% dans la matinée et l'allemand Lufthansa jusqu'à 5%.

Les autres acteurs exposés au tourisme, à l'image des hôteliers tels InterContinental Hotels (+3,3%) ou Accor (+2,9%) étaient aussi recherchés.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse