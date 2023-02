Air france-klm : Avec une rentabilité supérieure à l'avant-crise, Air France-KLM en finit avec son corset bruxellois

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien a dépassé toutes les attentes sur son exercice 2022, grâce à une forte demande de voyages.

Le marché est un grand enfant: il faut lui raconter une belle histoire pour le faire rêver, c'est ce qu'on appelle "l'equity story". Pendant des années, l'histoire d'Air France-KLM relevait davantage du cauchemar que du rêve, entre des conflits sociaux persistants, une crise sanitaire violente, et un bilan financier fracturé.

Mais la donne est en train de s'inverser, grâce aux efforts sur l'opérationnel menés par la direction. Les résultats annuels dévoilés vendredi illustre l'impressionnante résurrection du groupe. Le chiffre d'affaires, en hausse de près de 80% sur un an a atteint 26,4 milliards d'euros, et est presque revenu à son niveau de 2019 (96%). Le bénéfice d'exploitation a lui déjà dépassé son niveau d'avant crise (1,2 milliard contre 1,1 milliard en 2019) et le groupe a renoué avec un bénéfice net de 728 millions d'euros, plus de 2,5 fois supérieur à celui de 2019.

"Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l’été dernier, le groupe et ses compagnies ont réussi à tirer parti de la forte demande de voyage", s'est félicité le directeur général du groupe, Ben Smith, cité dans un communiqué.

Un endettement plus faible

Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a dépassé les attentes des analystes, avec des revenus de 7,1 milliards d'euros, contre 6,9 milliards attendus par le consensus et un bénéfice d'exploitation de 134 millions d'euros, contre un consensus à 102 millions d'euros.

La société a notamment bénéficié d'une bonne dynamique sur les liaisons vers l'Atlantique Nord, très rentables pour la société, de la réouverture du Japon et aussi d'une forte demande pour les vols court et moyen-courriers chez Air France, avec des coefficients d'occupation supérieurs à ceux de 2019.

Au niveau du bilan, si les fonds propres demeurent négatifs et la dette nette élevée dans l'absolu (6,34 milliards d'euros à fin décembre) le groupe respire davantage, son ratio d'endettement (mesurée par la dette nette rapportée au résultat brut d'exploitation) s'étant assaini à 1,8 à fin décembre 2022 contre un ratio de 11 un an plus tôt.

Hausse des capacités en 2023

A la Bourse de Paris, Air France-KLM monte en flèche, avec un bond de 5,8% vers 12h15. "Les bons résultats de ce vendredi (…) ont de quoi être bien reçus par le marché", juge Deutsche Bank.

"Plusieurs concurrents d'Air France-KLM avaient pré-annoncé de bons résultats avec des relèvements d’objectifs, du coup les analystes avaient relevé leurs estimations pour le quatrième trimestre du groupe franco-néerlandais. Mais certains investisseurs doutaient qu'Air France-KLM a réalisé une fin d'année aussi bonne que les autres compagnies européennes. Les chiffres publiés ce vendredi montre que ces craintes n'étaient pas fondées", explique Yi Zhong, analyste chez le bureau d'études indépendant AlphaValue.

"La rentabilité d'Air France-KLM est un peu supérieure aux attentes. Mais surtout si on applique ce taux de rentabilité (4,5%) pour 2023, année durant laquelle les revenus progresseront avec la hausse des capacités, le résultat opérationnel sera logiquement plus élevé qu'en 2022", poursuit-elle.

Fort de ses excellents résultats, Air France-KLM a, en effet, indiqué s'attendre à des capacités (c'est-à-dire en clair le nombre de liaisons assurées par ses avions) en 2023 comprises entre 95% et 100% de celles de 2019 (contre 85% de celles de 2019 en 2022) avec un ratio situé entre 90% et 95% pour Air France et KLM et un taux d'environ 135% pour Transavia.

Vers un rachat de TAP?

Surtout, Air France-KLM va en finir avec les contraintes imposées par Bruxelles. Secourue par les Etats, en particulier par la France qui est montée à son capital lors d'un appel au marché en 2021, la société doit respecter plusieurs interdictions imposées par la Commission européenne au titre des aides d'Etat. Notamment l'impossibilité de prendre plus de 10% d'une compagnie concurrente.

Pour sortir de ce corset, Air France-KLM doit rembourser 75% d'un montant de 3,6 milliards d'euros qui comprend à la fois 3 milliards d'euros de titres de dettes super-subordonnées détenus par l'Etat français et environ 600 millions d'euros d'actions acquises par l'Etat français au printemps 2021. Il avait jusqu'à présent remboursé 2,4 milliards d'euros sur ce total.

Air France-KLM a annoncé ce vendredi qu'il franchirait dès mars 2023 ce seuil de 75% en transformant 300 millions de dettes super-subordonnées en obligation hybride détenues par l'Etat français, instrument qui n'est pas concerné par les contraintes européennes. Il procédera de même avec 300 millions d'euros d'autres titres de dette supplémentaires en avril.

"Le groupe s'acquittera de toutes les obligations finales liées à la sortie de l'aide à la recapitalisation restante sans qu’une modification de la structure du capital ne soit requise", a assuré la société. Air France-KLM aura ainsi les mains libres pour consolider sa position en rachetant potentiellement un concurrent.

"A l'heure actuelle, toutes les compagnies legacy (traditionnelles) cherchent à se renforcer via des opérations de croissance externe, et Air France-KLM ne doit pas laisser passer ce train", souligne Yi Zhong.

Ben Smith a confirmé lors d'une conférence de presse ce vendredi l'intérêt du groupe pour la compagnie portugaise TAP, ajoutant que son "réseau géographique" notamment au Brésil "était "extrêmement puissant et intéressant pour [Air France-KLM]".

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse