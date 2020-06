Air france -klm : Obtention d'un financement par KLM

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce l'obtention par son entité néerlandaise KLM d'un financement de 3,4 milliards d'euros soutenu par l'État néerlandais, financement qui lui 'permettra de surmonter l'actuelle crise du Covid-19 et de préparer l'avenir'.



Ce financement comprend deux prêts pour KLM et ses filiales, à savoir une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros accordée par 11 banques, et un prêt direct d'un milliard accordé par l'État néerlandais.



La ligne de crédit renouvelable et le prêt direct seront tirés au prorata. Le premier tirage de KLM dans la nouvelle ligne de crédit renouvelable servira à rembourser et à résilier la ligne existante tirée le 19 mars dernier pour 665 millions d'euros.



