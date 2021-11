Air france-klm : Le titre décolle, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air France-KLM gagne plus de 4% à la bourse de Paris, porté par une analyse de Oddo qui maintient sa note de sous-performance sur le titre, avec un objectif de cours toutefois relevé de 3,8 à 4,5 euros, le broker soulignant des progrès 'clairs' et 'plus rapides qu'anticipé'.



L'analyste met notamment en avant l'ampleur du levier opérationnel au 3e trimestre. Ainsi, 'en prenant pour base de référence l'exercice 2019, les Opex hors carburant (ex-D&A) T3 affichaient un recul de 34% par rapport au T3 2019 pour une baisse du CA de 40%, soit une variabilité des coûts de 84% en accélération par rapport au T1 et T2', note le bureau d'analyses.



Dans ce contexte, Oddo révise à la hausse sa séquence de résultats et table désormais sur un EBITDA de +59 ME sur 2021, puis 2546 ME en 2022, 3892 ME en 2023 avant de dépasser le niveau de 2019 en 2024.



La société a dévoilé l'état de sa couverture, ce qui permet de réduire quelque peu la volatilité sur les prochains trimestres avec 61% de sa consommation couverte sur le T4 et 34% sur 2022. Malgré cela, Oddo indique anticiper une hausse de la facture de carburant de 53% en 2022.



