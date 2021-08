Air france-klm : Flexibilité prolongée des billets Air France

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce prolonger la flexibilité totale des billets Air France de trois mois, soit jusqu'au 31 mars 2022 : jusqu'à cette date, ils seront 100% modifiables et remboursables sans frais et sans justificatif jusqu'au jour du départ.



'Dans le cadre de son programme Air France Protect, la compagnie permet aux clients de modifier leur réservation ou d'obtenir un remboursement sans frais et sans justificatif jusqu'au jour du départ', rappelle le transporteur aérien franco-néerlandais.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

