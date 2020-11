Adp : Le trafic total a reculé de 56,8% en octobre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - En octobre 2020, le trafic total du groupe ADPa reculé de 56,8 % par rapport au mois d'octobre 2019 avec9,1millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés.



Pour Paris Aéroport seul, le trafic est en baisse de 75,6 % par rapport au mois d'octobre 2019 avec2,3millionsdepassagers accueillis.



Pour Paris Aéroport, le trafic international (hors Europe) est en recul de 79,6 %, le trafic Europe (hors France) est en diminution de 79,7 % tandis que le trafic France est en décroissance de 53,4 % ;



Depuis le début de l'année, le trafic du groupe ADPest en baisse de 61,3 % avec un total de81,4millionsdepassagers accueillis.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en diminution de 67,3 % avec un total de30,1millionsdepassagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 66,8 %. Letauxdecorrespondance s'établit à 23,1 %, en hausse de 0,7 point.



Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire,les prévisions de trafic 2021 devraient s'établir entre 45% et 55% du trafic de 2019. Elles s'appuient sur une reprise du trafic lente et progressive à partir d'avril 2021 et l'absence de nouvelles restrictions aux voyages à partir de l'été 2021.



