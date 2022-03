Adp : L'aéroport de Santiago inaugure un nouveau terminal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ADP a annoncé hier que l'aéroport Arturo Merino Benítez de Santiago du Chili, exploité par le consortium Nuevo Pudahuel, réunissant le Groupe ADP (45 %), VINCI Airports (40 %) et Astaldi Concessioni (15 %), avait inauguré un nouveau terminal international, celui-ci accueillant ses premiers passagers le 28 février.



Ce nouveau terminal donne naissance au hub international le plus moderne d'Amérique du Sud, avec une capacité portée à 38 millions de passagers par an.



L'investissement de 990 millions de dollars US (860 millions d'euros) dans ce terminal constitue un engagement à long terme en faveur de la croissance économique du Chili, grâce au développement de la connectivité aérienne, assure ADP.



