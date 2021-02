Adp : Berenberg relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur Aéroports de Paris (ADP) avec un objectif de cours relevé de 110 à 115 euros, déclarant 'continuer à préférer les aéroports aux compagnies aériennes pour jouer la réouverture des voyages'.



'Le trafic devrait surperformer celui de ses pairs au cours de l'année, tandis que la progression des coûts meilleure que prévu ajoute du potentiel de hausse à court terme et réduit la consommation de trésorerie', estime le broker.



Il considère en outre que 'les reports de dépenses d'investissement à l'aéroport Charles de Gaulle rendent également le profil de trésorerie à moyen terme du groupe un peu meilleur qu'il ne l'était avant la pandémie'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.