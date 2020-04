Les scandales touchant les sociétés chinoises cotées à Wall Street se multiplient

(BFM Bourse) - Soupçons de corruption ou bien chiffre d'affaires largement exagéré : aux Etats-Unis, les déconvenues s'accumulent vis-à-vis d'entreprises chinoises venues se coter à Wal Street, au risque de ternir durablement leur attrait pour les investisseurs.

Plus de 150 entreprises de l'empire du Milieu sont cotées aux Etats-Unis, où elles pesaient 1.200 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres d'une commission du Congrès américain. L'un des poids lourds de la liste est Alibaba, le géant du commerce en ligne, qui a réalisé en 2014 la plus grosse introduction en Bourse de tous les temps à Wall Street, en levant 25 milliards de dollars. Mais cette réussite fait désormais figure d'exception.

Sur 25 entreprises chinoises introduites en Bourse l'an dernier aux Etats-Unis, seules quatre ont vu leur cours progresser, indique l'analyste Matthew Kennedy, du cabinet Renaissance Capital, interrogé par l'AFP. Et cette semaine, une nouvelle entreprise chinoise cotée aux Etats-Unis a dû reconnaître qu'un de ses dirigeants s'était livré à des pratiques douteuses – c'est le troisième cas similaire depuis le début du mois.

À lire aussi La folle croissance de Luckin Coffee bâtie sur un mensonge, le rival chinois de Starbucks s'effondre

Le géant de l'internet Baidu a ainsi annoncé mercredi qu'un de ses anciens vice-présidents faisait l'objet d'une enquête pour corruption. Le premier moteur de recherche chinois n'a donné aucune précision sur les faits qui lui sont reproché, alors que le titre piquait du nez au Nasdaq.

Confiance perdue

Début avril déjà, un dirigeant de Luckin Coffee, rival affiché en Chine du géant américain Starbucks, était suspendu pour avoir manipulé les comptes, gonflant artificiellement de près de 2,2 milliards de yuans (290 millions d'euros, soit environ 75% des ventes du groupe sur les trois premiers trimestres de son exercice 2019) le chiffre d'affaires du groupe par rapport à ses ventes réelles. Dans la foulée, l'action de Luckin Coffee a perdu plus de 70%.

Pour une firme chinoise, "être cotée aux Etats-Unis n'est malheureusement pas une garantie contre la fraude", souligne à l'AFP l'analyste Nigel Stevenson, du cabinet GMT Research. Luckin "va avoir fort à faire pour regagner la confiance des investisseurs", prévient Matthew Kennedy, et globalement la communauté financière de Wall Sreet risque de se montrer "plus sceptique" à l’égard des entreprises chinoises, estime-t-il. "Mais je pense qu’il faudrait qu’on assiste à des escroqueries à grande échelle avant que les investisseurs ne s'en détournent totalement", tempère-t-il.

Depuis son lancement en 2017, Luckin a ouvert en Chine plus de 4.500 points de vente. C'est plus que Starbucks, son concurrent direct (4.200 environ), pourtant implanté dans le pays depuis 1999. Et contrairement aux vastes espaces de l'américain, la chaîne propose en majorité des points de vente minimalistes, avec des cafés à prix cassé, préalablement payés sur une application mobile. Pour financer son expansion à tout-va, Luckin s'est rapidement introduit sur le Nasdaq en mai 2019 et a pu lever 561 millions de dollars "sans avoir fait ses preuves", s'étonne Nigel Stevenson.

Des "résultats trop beaux pour être vrais"

"Les fraudes, c'est souvent quand les résultats sont trop beaux pour être vrais", souligne Matthew Kennedy, qui doute de la viabilité du modèle suivi par Luckin Coffee.

Des résultats insolents, c'est aussi ce qu'affichait le géant chinois des cours en ligne, TAL Education: chiffre d'affaires en hausse de 47% sur un an, bond de 66% des inscriptions d'étudiants. Mais un audit interne a relevé début avril des irrégularités l'an dernier dans la comptabilité de l'entreprise fondée par Zhang Bangxin, l'une des plus grosses fortunes de Chine.

TAL Education, coté depuis 2010 aux Etats-Unis, a plaidé la bonne foi, expliquant que la fraude était le fruit d'un employé malhonnête et que l'entreprise n'était pas au courant de ces pratiques. À en croire l'analyste Alvin Cheung, de la maison de courtage Prudential, cité par Bloomberg, ces affaires "font ressurgir une grande interrogation pour les investisseurs (étrangers): peut-on se fier aux jolis résultats financiers des firmes chinoises?".

Mercredi, un fonctionnaire de la Commission de régulation des banques et des assurances de Chine a qualifié la fraude présumée de Luckin de "dure leçon" et promis une "tolérance zéro" à l'égard de ce genre de pratique. Mais dans un contexte de rivalité commerciale, technologique et politique avec Washington, Pékin encourage désormais ses entreprises à choisir plutôt les places de Hong Kong ou Shanghai pour lever des fonds.

(Avec AFP)

©2020 BFM Bourse