Under Armour : Départ prochain du directeur opérationnel

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain d'articles de sport Under Armour a annoncé mercredi que son directeur opérationnel (COO), Colin Browne, allait quitter le groupe cet automne.



Colin Browne, qui avait rejoint l'équipementier sportif en 2016, avait notamment contribué à moderniser la stratégie numérique de l'entreprise et développé son modèle de distribution directe aux consommateurs, ce qui lui avait permis d'améliorer ses marges bénéficiaires.



Browne avait également occupé le poste de directeur général à titre intérimaire entre juin 2022 et février 2023, avant que Stephanie Linnartz ne prenne la tête du groupe.



Autre départ notable, celui de la directrice des produits, Lisa Collier, qui quittera la société au mois d'août afin de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



