Tout en prévenant d'une dégradation de ses résultats à court terme, Robinhood vise haut en Bourse

(BFM Bourse) - L'application de courtage sans frais, qui a vu sa popularité exploser depuis la crise sanitaire, a déposé son document d'enregistrement auprès de la SEC ce lundi. Robinhood entend lever jusqu'à 2,3 milliards de dollars, et compte réserver entre 20 et 35% des titres offerts lors de cette opération à ses utilisateurs.

On en sait plus sur l'une des introductions en Bourse les plus attendues de l'année à Wall Street. Dans un document déposé lundi auprès de la SEC, Robinhood a indiqué viser jusqu'à 35 milliards de dollars de valorisation. L'application de courtage va proposer près de 55 millions d'actions à la souscription, à un prix qui devrait se situer entre 38 et 42 dollars l'unité. Si la capitalisation boursière dont pourrait jouir le courtier en ligne est conséquente (33 milliards en milieu de fourchette), elle est néanmoins inférieure aux 40 milliards de dollars qu'avaient mentionnés son fondateur Vladimir Tenev en juin dernier. C'est cependant trois fois plus que les 11,2 milliards de dollars de valorisation atteints à l'issue du dernier tour de table en août 2020.

Particularité de l'opération: l'application ultra populaire de courtage prévoit de réserver entre 20 et 35% des actions proposées à ses propres utilisateurs, soit bien plus que la part traditionnellement allouée par les entreprises aux actionnaires individuels (généralement inférieure à 10%). Car l'entreprise fondée en 2013 et qui s'est fixé comme mission de "démocratiser la finance pour tous", entend bien permettre également aux investisseurs particuliers de participer aussi plus régulièrement aux IPOs.

Robinhood précise dans son document que l'éditeur de logiciels Salesforce, via sa branche de capital risque, s'était déclaré prêt à miser jusqu'à 150 millions de dollars sur les actions qui seront cotées sous le ticker "HOOD".

Côté finances, le document d'enregistrement révèle que la croissance de Robinhood s'est poursuivie au deuxième trimestre, grâce à l'afflux de nouveaux utilisateurs et à l'augmentation des échanges d'options et de crypto-monnaies. Le groupe prévoit par ailleurs d'enregistrer entre 546 et 574 millions de dollars de revenus au deuxième trimestre, soit plus du double que ce qu'il avait généré un an auparavant (244 millions).

Après être parvenu à dégager un bénéfice net de près de 60 millions d'euros au 2e trimestre 2020, il s'attend néanmoins à voir plonger ses comptes sensiblement dans le rouge, avec des pertes attendues entre 487 et 537 millions de dollars sur la période avril-juin 2021. Et Robinhood prévient que les revenus de son 3e trimestre 2021 seront inférieurs à ceux du 2e, le courtier en ligne ayant constaté une activité moindre, notamment dans le trading de cryptomonnaies. Cela, ajouté à l'explosion de ses coûts opérationnels et, surtout, à la variation de juste valeur des obligations convertibles dans le cadre de l'introduction (pour 528 millions en milieu de fourchette), justifie la lourde perte trimestrielle à venir selon le groupe.

Le nombre de comptes ouverts et effectivement approvisionnés par ses clients ("funded accounts") a pour sa part bondi de 4,5 millions au deuxième trimestre pour atteindre 22,5 millions au total à fin juin, contre 9,8 millions un an plus tôt. Les actifs dont Robinhood a la garde ("assets under custody") ont de leur côté franchi le seuil des 100 milliards à la fin du deuxième trimestre 2021 (à 102 milliards), quand ils s'élevaient "seulement" à 33 milliards à la même période l'année dernière.

Déjà en vogue avant la pandémie, l'application a décollé pendant les confinements, grâce principalement à des "millennials" disposant de temps et d'argent pour spéculer. Elle a également profité de la frénésie spéculative autour d'actions comme celles de la chaîne de magasins de jeux vidéo GameStop ou des salles de cinéma AMC, surtout générée par des investisseurs particuliers, en début d'année. Ainsi que de la folie qui s'est emparée du dogecoin, cette cryptomonnaie créée comme une blague dont Elon Musk fait régulièrement la promotion, et dont le trading a représenté 37% des revenus liés aux cryptomonnaies de Robinhood au premier trimestre 2021.

Enfin, parmi les facteurs de risque dont les investisseurs doivent tenir compte avant d'investir dans l'introduction en Bourse listés (sur deux pleines pages), Robinhood cite notamment "les nombreux litiges en cours", de possibles "cyberattaques", et "sa dépendance à des tiers pour réaliser certaines opérations". Pour rappel, le groupe tire une bonne partie de ses revenus de la revente à des fonds -qui assurent le rôle de teneurs de marché (les "market-makers")- de la possibilité d’exécuter les ordres transmis par ses clients, une pratique quelque peu controversée.