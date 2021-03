Tesco : Va vendre des pommes de terre non lavées

(CercleFinance.com) - Tesco annonce lancer un mouvement visant à réduire le gaspillage alimentaire en vendant des pommes de terre non lavées - doublant potentiellement leur durée de conservation. En effet, la terre présente sur les pommes de terre contribuerait à les protéger de la lumière et ralentirait donc leur décomposition naturelle.



Tesco envisage donc de revenir à la vente de pommes de terre de manière traditionnelle. Le supermarché a récemment effectué un premier essai de vente de pommes de terre blanches biologiques dans 120 magasins avec des résultats positifs et étend maintenant le déménagement à 262 magasins.



L'essai est mené en partenariat avec Branston, l'un des plus grands fournisseurs de pommes de terre du Royaume-Uni, basé dans le Lincolnshire.



