Surfant sur le succès d'Amazon, Colis Privé part à l'assaut de la Bourse

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la livraison de colis aux particuliers, qui affiche une croissance impressionnante depuis sa reprise en 2012, vient d'annoncer l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF. En pleine effervescence, le marché des introductions attire un nouveau gros poisson dans ses filets.

Le calme constaté sur les indices parisiens à l'approche de la saison estivale contraste avec l'effervescence qui règne sur le marché des introductions en Bourse, où chaque semaine apporte son lot de nouveaux projets de cotation. Après le vendeur de chaussures en ligne Spartoo la semaine dernière, c'est au tour de Colis Privé d'annoncer l'approbation de son document d'enregistrement par l'AMF - et ce, alors que les opérations de NamR et Omer-Decugis viennent de faire le plein, tandis que celle de HDF Energy a été lancée ce jeudi.

Ce marché qui bat son plein voit donc débouler le groupe qui se revendique comme le "leader du secteur privé de la livraison à domicile de colis B-to-C sur le marché français, premier marché du e-commerce en Europe continentale en termes de chiffre d’affaires", avec près de 64 millions de colis livrés en 2020.

Ce cap sur la Bourse constitue une nouvelle étape d'une longue histoire, pour ce groupe officiellement créé en 2012 après la cession par Adrexo de sa filiale Adrexo Colis à Frédéric Pons (alors directeur général d’Adrexo) et à Éric Paumier (à l'époque directeur général d'Adrexo Colis), avec l'appui du fondateur de Voyage Privé Denis Philippon. Devenue indépendante, cette filiale est rebaptisée Colis Privé en mars 2012.

Croissance soutenue

Celle-ci tend d'ailleurs à s'accélérer, selon les chiffres fournis par Colis Privé: à savoir un chiffre d’affaires de 233,8 millions d'euros en 2020, en croissance de 46% par rapport à 2019, et un Ebitda (résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) courant de 21,5 millions d'euros (+94% sur un an). Sur le premier trimestre, les revenus du groupe ont par ailleurs atteint 64,2 millions d'euros, ce qui constitue un bond de 58% par rapport aux trois premiers mois de 2020, assortis d'un Ebitda courant de 5,9 millions (+118%).

Amazon détient près de 10% du capital

Et à lui seul, Amazon, "client principal du groupe et actionnaire à hauteur de 9,65%, représentait, en 2020, 38% du volume total des colis livrés par le groupe contre 59% en 2018" note Colis Privé. Le groupe dirigé par Jeff Bezos avait même acquis 25% du capital du service de livraison français aux particuliers, et envisageait de mettre la main sur la totalité des parts du groupe en 2016 avant de renoncer, évoquant "des raisons extérieures et indépendantes de [sa] volonté". Une position vraisemblablement liée à l'instruction du dossier par l'Autorité de la concurrence. Le géant mondial du e-commerce avait néanmoins ajouté qu'il "continuerait à travailler avec Colis Privé qui constitue un partenaire privilégié pour la livraison de nos clients en France".

De fait, avec 4 plateformes nationales et 101 agences réparties sur le territoire, Colis Privé indique que 90% de la population française est actuellement couverte par les livraisons à J+1 - et 100% pour les livraisons à J+2. Colis Privé France poursuit en parallèle la construction de son réseau de relais Colis Privé Store avec un objectif de 4.700 relais en place à la fin de l’année 2021, précise le document publié ce lundi. "Fort de son succès sur le territoire français, Colis Privé met en œuvre une stratégie de croissance à l’international en capitalisant sur son savoir-faire logistique et sa réputation en termes de qualité de services et de capacité d’accompagnement acquise auprès de ses grands client (...) qui sont à la recherche d’un accompagnement international pour la livraison de leurs produits. Ce déploiement débutera dès le second semestre 2021 avec le lancement des activités en Belgique, au Luxembourg et au Maroc" précise-t-il.

Le groupe, qui vise à s'introduire sur le marché réglementé d'Euronext, met par ailleurs l'accent sur ses efforts environnementaux. Il souligne s'être notamment engagé, dans le cadre du programme "The Climate Pledge", à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à un niveau zéro en 2040, soit 10 ans avant l’objectif fixé par l’Accord de Paris.