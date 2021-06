Le vendeur de chaussures en ligne Spartoo prépare son introduction en Bourse

(BFM Bourse) - Après avoir financé sa croissance à coûts d'acquisitions via des levées de fonds depuis sa création en 2006, le poids lourd du e-commerce tricolore s'apprête à s'introduire sur Euronext Growth.

À peine le temps de digérer les déceptions liées au retrait du projet de Parts Holding Europe (Oscaro, Autodis, etc.), à l'échec du projet d'EkWateur et à la révision à la baisse des ambitions de Believe que le marché des introductions s'agite de nouveau. Coup sur coup ce lundi matin, le promoteur Icade a fait part de son intention d'introduire sa filiale spécialisée dans l'investissement dans les murs de cliniques privées Icade Santé et le commerçant en ligne Spartoo a annoncé avoir obtenu l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF), ce qui constitue la première étape de son projet d'introduction sur Euronext Growth Paris.

"Ce projet répond à notre volonté de renforcer notre proposition sur l'offre "fashion", dont la chaussure, segment historique sur lequel nous avons bâti notre leadership, tout en développant l'offre vers de nouveaux segments, tels que la décoration d'intérieur", explique dans un communiqué le PDG de Spartoo Boris Saragaglia.

3 millions de paires de chaussures vendues en 2020

Basé à Grenoble, Spartoo revendique "un des plus larges choix d'articles de mode en France et en Europe, avec 8.000 marques et 700.000 références". Ancien propriétaire du chausseur André (racheté en 2018 et déclaré en cessation de paiements en mars 2020 après de lourdes pertes d'exploitation liées à la crise sanitaire), le groupe a récemment racheté les marques JB Martin et Christian Pellet. Il compte environ 400 salariés et 194 millions d'euros de volume brut de marchandise (GMV) pour un chiffre d'affaires consolidé de 134 millions d'euros en 2020. Créé en 2006, il attire aujourd'hui quelque 14,5 millions de visiteurs uniques par mois en Europe selon Médiamétrie, et "plus de 3 millions de paires de chaussures" y ont été vendues en 2020 ajoute son PDG et cofondateur.

Cette introduction en Bourse représente également selon lui "l’opportunité d’accroître davantage la notoriété de la marque Spartoo pour capitaliser sur la solide dynamique actuelle de l’e-commerce et le besoin de digitalisation des magasins physiques". Spartoo cible ainsi le vaste marché européen de la chaussure et du prêt-à-porter en ligne, estimé à 84 milliards de dollars en 2020 et attendu en croissance de l'ordre de 8% par an en moyenne d'après Euromonitor.

"Nous sommes convaincus que la Bourse nous permettra d'accélérer notre stratégie de croissance durable, bâtie sur la transparence, l'indépendance et l'impact sociétal, des marqueurs forts et constitutifs de notre culture d'entrepris", ajoute Boris Saragaglia. Le groupe ne fournit en revanche aucun détail quant aux modalités de l'opération.