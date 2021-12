Sur liste noire américaine, SenseTime fera ses débuts à la Bourse de Hong Kong le 30 décembre

(BFM Bourse) - Accusé d'avoir aidé le régime communiste à identifier les membres de la communauté ouïghoure, la start-up chinoise spécialisée en intelligence artificielle SenseTime va s'introduire à Hong Kong à la fin du mois. La société étant sur liste noire de Washington, les investisseurs américains ne pourront pas souscrire à cette levée de fonds.

Accusé de complicité dans la répression des Ouïghours et placé sur "liste noire" par le Trésor américain, rendant pratiquement impossible l'achat de titres de sociétés y figurant par des banques ou des ressortissants américains, SenseTime avait été contraint d'annoncer le report de son introduction en Bourse lundi dernier. Celui-ci n'aura finalement été qu'un bref contre-temps, la start-up chinoise ayant annoncé ce lundi qu'elle fera ses débuts sur la place de Hong Kong dès le 30 décembre.

Spécialiste de l'intelligence artificielle, SenseTime conçoit des applications de reconnaissance faciale et d'image servant notamment à la surveillance des foules et à la vérification d'identité. Les autorités états-uniennes l'accusent d'avoir mis au point une technologie permettant d'identifier spécifiquement des membres de l'ethnie ouïghoure en Chine. SenseTime avait alors fustigé des "accusations infondées", quand Pékin avait dénoncé des sanctions prises "sur la base de mensonges et de fausses informations".

La start-up a donc finalement déposé lundi une nouvelle demande de cotation ce lundi, et compte toujours lever quelque 767 millions de dollars (682 millions d'euros). "En raison de la nature [...] évolutive de la réglementation américaine, nous devons exclure les investisseurs américains" de cette levée de fonds, a précisé SenseTime.

Selon l'agence d'information financière Bloomberg, le champion de l'intelligence artificielle a néanmoins sécurisé 512 millions de dollars (454 millions d'euros) auprès de neuf investisseurs, dont le fonds d'investissement public chinois Mixed-Ownership Reform Fund.

Le Trésor américain accuse SenseTime de pouvoir identifier grâce à sa technologie les Ouïghours, y compris ceux qui portent "la barbe, des lunettes de soleil ou un masque", afin de servir la surveillance policière au Xinjiang. Cette région du nord-ouest de la Chine, qui a longtemps été frappée par des attentats attribués à des séparatistes ou des islamistes ouïghours, fait l'objet depuis plusieurs années d'une surveillance policière draconienne. Principalement musulmans, les Ouïghours constituent le groupe ethnique le plus important du Xinjiang.

Des études occidentales, fondées sur des interprétations de documents officiels chinois, des témoignages de victimes présumées et des extrapolations statistiques accusent les autorités chinoises de répression contre les Ouïghours. Ces rapports reprochent à Pékin d'avoir arbitrairement interné dans des "camps" un million de personnes, d'avoir recours à des "stérilisations forcées" et à du "travail forcé". Les Etats-Unis accusent même la Chine de "génocide". En 2019, Washington avait déjà placé SenseTime sur la liste noire du ministère du Commerce, interdisant à ses ressortissants de lui vendre des technologies.

