Spécialiste des produits végétaux en poudre pour le secteur alimentaire, Vinpai vise la Bourse

(BFM Bourse) - La société basée à Saint-Dolay dans le Morbihan conçoit des préparations alimentaires en poudre à base de produits naturels et bio pour les industriels de l'agroalimentaire. Vinpai compte sur une prochaine entrée en Bourse pour multiplier par plus de trois son chiffre d’affaires à près de 16 millions d’euros à horizon 2025.

Pâtisseries, biscuits, imitation de fromages, et même frites à base de poudres issues de produits naturels notamment à base d'algues... Ceci n'est pas un extrait d'un scénario de science-fiction mais c'est bien la promesse de Vinpai. Depuis plus de 10 ans, cette société basée à Saint-Dolay dans le Morbihan conçoit, fabrique et commercialise pour les professionnels de l'agro-alimentaire, les bases pour des produits de la consommation courante, composées d'algues ou d'ingrédients végétaux et minéraux.

Vinpai - pour Verbeïa ingrédients Produit alimentaire intermédiaire (PAI) - commercialise ses produits dans plus de 30 pays à travers le monde. La société espère accélérer sa croissance à l'international et en s'appuyant également sur le marché "porteur" de la cosmétique et du soin. Pour parvenir à ces objectifs, Vinpai vise à son tour une entrée sur le compartiment dédié aux petites et moyennes capitalisations, quelques jours après le spécialiste lyonnais des écrans pub dans les stations-services, Fill Up Média.. L'Autorité des marchés financiers vient d'enregistrer le document de référence, première étape en vue d'une introduction sur Euronext Growth Paris. La société rejoindra peut-être Groupe Berkem, un acteur de référence de la chimie du végétal entré en Bourse en novembre 2021.

Vinpai propose de son côté aux agro-industriels des solutions complètes d'ingrédients fonctionnels, c'est à dire qui "permettent non seulement aux industriels de substituer des additifs chimiques par des formulations naturelles mais aussi, associés à un savoir-faire en nutraceutique, d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis". Ce sont les alicaments. La gamme de produits de Vinpai passe par des préparations clés en main auxquelles il ne faut plus qu'ajouter de l'eau, ou des prémix au lancement d’une production chez un client, en passant par l’assistance à la formulation.

Des alicaments pour mieux manger

Vinpai adapte sa gamme de produits adressée aux industriels de l’industrie agroalimentaire à ceux de la cosmétique car les matières premières à base d'algues, végétales ou minérales, trouvent également des applications dans toutes ces industries. L'entreprise compte répondre aux nouvelles préoccupations et attentes des consommateurs comme une garantie d'une sécurité ou d'un meilleur équilibre nutritionnel des aliments consommés. Ces grandes tendances se retrouvent d'un des marchés sur lequel Vinpai est présent: celui de la nutraceutique, regroupant le marché des aliments ayant un effet sur la santé allégué ainsi que les compléments alimentaires, et celui de la cosmétique, où les produits naturels occupent une place de plus en plus importante.

Vinpai a ainsi réalisé une croissance annuelle moyenne de 42% en moyenne entre 2017 et 2021. Elle a dépassé les 5 millions d'euros de chiffre d’affaires en 2021 en dépit de la crise sanitaire. Pour son exercice 2022, la société affiche d’ores et déjà un chiffre d’affaires de 2,2 millions d'euros au 30 avril 2022 et un carnet de commandes à facturer de 4,5 millions d'euros auxquels s’ajoute des affaires en cours de finalisation. Cette année, Vinpai vise ainsi un niveau de chiffre d'affaires de 7 millions d'euros, correspondant à une croissance autour de 40%.

Dans le cadre de son projet d’introduction en Bourse, Vinpai axe sa stratégie de développement sur une montée en puissance de ses volumes de production auprès des grands comptes, une accélération du développement de nouvelles gammes d’ingrédients, et la conquête de nouveaux clients à l'international.

Vinpai ambitionne un chiffre d'affaires proche de 16 millions d’euros en 2025 et d'atteindre en parallèle une marge d’EBE supérieure à 10% à cet échéance, "porté par des tendances de consommation fortes et pérennes et d’axes stratégiques clairs pour accélérer sa conquête commerciale."