Saudi Aramco chercherait à lever 50 milliards de dollars supplémentaires

(BFM Bourse) - Le géant pétrolier discute de ce qui serait la plus importante vente d'actions jamais réalisée sur les marchés selon des informations du Wall Street Journal, qui évoque le montant de 50 milliards de dollars et une possible cotation secondaire à Londres ou Singapour.

Selon le Wall Street Journal, l'Arabie Saoudite compte bien profiter de la flambée des cours pétroliers, qui atteignent des sommets depuis 2014, pour réaliser la plus grosse levée de fonds de l'histoire. Des sources proches de Saudi Aramco, 3e plus grosse entreprise au monde en termes de valorisation boursière à près de 2.000 milliards de dollars, ont de fait indiqué que le géant pétrolier a l'ambition de vendre pour 50 milliards de dollars de ses actions, ce qui représenterait environ 2,5% du capital au cours actuel.

Saudi Aramco ravirait ainsi le record à... elle-même, lorsqu'elle avait levé 29,4 milliards de dollars sur le Tadawul, indice vedette de la Bourse de Riyad, en cédant seulement 1,5% de son capital lors de son introduction en décembre 2019.

Les dirigeants du mastodonte pétrolier auraient consulté des conseillers en vue de cette massive vente d'actions supplémentaires, qui se ferait à la fois à Riyad et sur une deuxième place financière où le groupe s'introduirait à cette occasion. Celle-ci pourrait être Londres ou Singapour, toujours d'après les sources.