Pourquoi ChatGPT fait plonger en Bourse cette entreprise d'aide aux devoirs

(BFM Bourse) - Le directeur général de Chegg, société californienne qui propose un ensemble de services aux écoliers et étudiants, a averti que le recours au robot conversationnel pesait sur la croissance de sa société.

L'émergence de ChatGPT crée des menaces et des perturbations pour divers secteurs. OpenAI, la société à l'origine du célèbre robot conversationnel, a estimé en mars que 80% des employés aux Etats-Unis verront au moins 10% de leurs tâches être affectées par ChatGPT.

Cette révolution technologique a déjà certains effets palpables. Le cas de la société californienne Chegg, née en 2005, l'illustre parfaitement. Cotée à la Bourse de New York, cette entreprise se qualifie d'"edtech", soit une jeune pousse spécialisée dans les services numériques en lien avec l'éducation.

Plus concrètement elle fournit du soutien aux devoirs pour les élèves et étudiants, ou des manuels en ligne. Ou encore des conseils pratiques, comme par exemple comment organiser ses finances avec un colocataire. Comme le note Bloomberg, le gros des revenus de cette entreprise est réalisé via des abonnements, qui débutent à un peu moins de 16 dollars par mois.

Le directeur général de cette entreprise, Dan Rosenweig, a indiqué dans la nuit de lundi à mardi que son groupe avait "constaté depuis mars une percée significative de l'intérêt des étudiants pour ChatGPT". "Nous pensons désormais que cela a un impact sur le taux de croissance de nos nouveaux clients", a-t-il ajouté, cité par Reuters.

Projections de revenus ternes

La société a suspendu ses objectifs annuels et a donné des projections de revenus décevantes pour le deuxième trimestre, compris entre 175 millions de dollars et 178 millions de dollars, quand les analystes tablaient sur 186,3 millions.

L'ensemble de ces annonces sont sans surprise sanctionnées par les investisseurs. L'action Chegg plonge ainsi de 47% en début de séance à Wall Street.

Néanmoins, l'entreprise ne reste pas les bras croisés et tente, elle aussi, de surfer sur la vague de l'intelligence artificielle. Elle doit lancer ce mois-ci CheggMate, une plateforme d'apprentissage en ligne pour les étudiants utilisant GPT-4, le modèle d'intelligence artificielle le plus avancé d'OpenAI.

Cité par Barron's, KeyBank Capital Markets estime toutefois que cette initiative "pose des questions" aussi bien sur le plan de la "monétisation" de ce service que de son "adoption". D'ici à ce que Cheggmate fasse ses preuves, nous pensons que la menace concurrentielle de ChatGPT reste un vent contraire" pour l'action de Chegg, ajoute le bureau d'études.

"Les risques deviennent réels", souligne pour sa part Morgan Stanley, qui selon Bloomberg a fortement sabré ses prévisions de résultats pour la société.

Cité par CNBC, Jefferies a pour sa part abaissé son conseil d'acheter à conserver sur le titre, en raison de la menace que fait planer ChatGPT sur le cœur de l'activité de l'entreprise.