Plombé par ses difficultés dans l'éolien, Siemens Energy plonge à la Bourse de Francfort

(BFM Bourse) - Le titre du groupe plonge alors que la société a abandonné son objectif de rentabilité pour l'exercice en cours. La faute à des problèmes sur sa filiale espagnole, Siemens Gamesa.

C'est un chute vertigineuse. L'équipementier énergétique allemand Siemens Energy s'effondre à la Bourse de Francfort, plombé par des difficultés dans l'éolien. Vers 9h30, l'action de la société chutant de près de 30%, avec une capitalisation boursière de 18 milliards d'euros, le plongeon engloutissant ainsi près de 8 milliards d'euros.

La plongée du titre de Siemens Energy à Francfort est sans précédent depuis la faillite du prestataire de paiements Wirecard en juin 2020, selon l'AFP.

L'entreprise a annoncé avoir abandonné son objectif de rentabilité pour l'exercice 2023, à la suite de problèmes rencontrés par sa filiale espagnole Siemens Gamesa, spécialisée dans la construction d'éoliennes.

Problèmes de composants

"A la suite de l'augmentation substantielle des taux de défaillance des composants des éoliennes, le conseil d'administration de Siemens Gamesa a lancé un examen technique approfondi de la flotte installée et des conceptions de produits de Siemens Gamesa", indique la société dans un communiqué.

"L'état actuel de l'examen technique suggère que pour atteindre la qualité de produit visée pour certaines plates-formes terrestres, il faudra engager des coûts nettement plus élevés que ce qui avait été prévu précédemment", poursuit la société. "Les mesures potentielles liées à la qualité et les coûts associés sont actuellement en cours d'évaluation et devraient dépasser 1 milliard d'euros", ajoute-t-elle.

"Nous sommes également en train de revoir les hypothèses essentielles aux plans d'affaires existants, étant donné que les améliorations de la productivité ne se matérialisent pas dans la mesure prévue précédemment. En outre, nous continuons à rencontrer des difficultés de montée en puissance dans l'offshore (l'éolien marin, NDLR)", explique encore la société.