Micron : Avertit sur son chiffre d'affaires, le titre chute

(CercleFinance.com) - Micron a annoncé mardi que son chiffre d'affaires trimestriel risquait de ne pas atteindre ses prévisions initiales en raison de conditions de marché jugées défavorables.



L'avertissement était mal accueilli à Wall Street, où l'action du fabricant de mémoires perdait plus de 4,8% en tout début de séance sur le Nasdaq.



A l'occasion d'une conférence organisée par la banque d'affaires américaine KeyBanc, le spécialiste des circuits intégrés a indiqué qu'il n'était pas sûr d'atteindre la borne basse de sa fourchette de prévisions fournies pour le trimestre en cours.



Son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre pourrait ainsi ressortir dans la partie inférieure, voire en-dessous, des objectifs qui avaient été communiqués lors de sa dernière publication de résultats, le 30 juin dernier.



Le groupe de Boise (Idaho) explique que la demande pour les mémoires DRAM et NAND s'est détériorée depuis la présentation de ses comptes, en plus des difficultés macroéconomiques et des problèmes d'approvisionnement actuels.



Dans ces conditions, Micron dit s'attendre à un environnement de marché 'compliqué' sur le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2021/2022, qui se clôturera début septembre, mais aussi sur le premier de son exercice 2022/2023, qui devrait faire apparaître un repli séquentiel de son chiffre d'affaires et de ses marges, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible négatif.



