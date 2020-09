Bridgestone : Xavier Bertrand demande à l'Etat d'investir pour sauver l'usine

PARIS (Reuters) - L'Etat français doit proposer de financer les investissements nécessaires pour éviter la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune (Pas-de-Calais) et la délocalisation de son activité, a estimé dimanche le président de la région Hauts-de-France.

Xavier Bertrand a cité en exemple le bras-de-fer qui avait opposé en 2013 l'Etat italien au fabricant de pneumatiques japonais, au terme duquel Rome avait accepté de financer des investissements pour sauver une usine de Bari qui devait être délocalisée.

"L'usine est restée ouverte et 60% des emplois ont été sauvés", a déclaré sur Europe 1 l'ancien responsable de Les Républicains, qui a dit travailler main dans la main avec le gouvernement français pour éviter la fermeture de l'usine de Béthune.

"Il faut tout faire pour l'éviter", a-t-il insisté.

La ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a assuré de son côté que la direction de Bridgestone avait accepté d'entamer des négociations sur l'avenir de l'usine.

"Les salariés et les organisations syndicales ont signé un accord de méthode qui donne cinq mois à la discussion et rouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine", a-t-elle déclaré pendant l'émission Le Grand Jury sur RTL et LCI.

Selon Xavier Bertrand, les plans de relance annoncés au niveau national et régional doivent permettre de faire les investissements nécessaires.

Le président des Hauts-de-France a par ailleurs fustigé la mauvaise foi de Bridgestone, reprochant à la société japonaise de ne jamais avoir répondu à ses sollicitations pour savoir comment assurer la pérennité de l'usine de Béthune, tout en bénéficiant d'aides publiques.

"Les aides publiques doivent être remboursées" à chaque fois qu'une entreprise décide de délocaliser son activité, a insisté Xavier Bertrand.

