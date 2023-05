Les marques préférées du roi Charles III carburent en Bourse

(BFM Bourse) - Les sociétés qui détiennent les marques préférées de la monarchie britannique battent l'indice phare de la Bourse londonienne. Le "Royal Index" du courtier eToro surperforrme de plus de 60% le FTSE100 sur trois ans, tiré entre autres par Hermès propriétaire du chausseur John Lobb.

Ce samedi 6 mai, Charles III deviendra officiellement roi environ huit mois après le décès de la reine Elizabeth II. Plus de 2300 personnes triées sur le volet ont été conviées à cet événement planétaire. Les regards seront braqués sur le Royaume-Uni qui vivra trois jours intenses de festivités pour célébrer le couronnement du nouveau monarque britannique.

Outre son rôle de chef d'État du Royaume-Uni et du Commonwealth, le monarque souverain est habilité à décerner un Royal Warrant of Appointement . Il s'agit d'une marque de reconnaissance de la famille royale aux entreprises qui fournissent des produits de qualité et un sens du service.

Arborer ce précieux sésame n'est pas acquis à vie. Ces mandats royaux sont accordés pour une durée maximale de 5 ans ou en cas de changement de monarque. Et ce cas de figure se présente depuis le décès de la reine Elizabeth II. "En cas de changement de monarque, la Maison royale réexamine les mandats accordés, tandis que l'entreprise ou le particulier peut continuer à utiliser les armoiries royales dans le cadre de son activité pendant une période maximale de deux ans", explique la Royal Warrant Holders Association, l'Association qui regroupe les détenteurs de mandats royaux. L'exercice n'est pas nouveau pour le roi Charles. Durant ses années en tant que Prince de Galles, il avait déjà accordé près de 200 mandats royaux.

A ce jour, ce sont un peu plus de 700 marques qui bénéficient à ce jour d’un Royal Warrant of Appointement. Pour les malheureuses entreprises qui n’auront pas eu les faveurs du nouveau monarque, elles auront deux ans pour enlever le précieux sceau. Cette marque de reconnaissance n’est pas que cosmétique. Il permet aux entreprises de jouir d'une notoriété de l'autre côté de la Manche.

Les entreprises britanniques ne sont d'ailleurs pas les seules à bénéficier de cette marque de confiance. Le savoir-faire français est également plébiscité. Pernod Ricard dispose de mandats royaux pour son Champagne Mumm ou sa marque d’apéritif Dubonnet tandis que LVMH bénéficie du précieux sésame pour ses marques de Champagne Moët et Chandon, Krug ou bien Veuve Cliquot.

Un "Index Royal"

A l’occasion de cet événement mondial, le courtier eToro est revenu sur les performances de son indice "Royal" qui compile 10 sociétés cotées en Bourse ou faisant partie d'entreprises cotées sur les marchés financiers, qui ont reçu un mandat royal.

Les groupes de luxe cotés en Bourse sont majoritairement présentes dans cet indice "Royal" dont le français Hermès qui détient le chausseur John Lobb, l'horloger britannique - contrairement à ce que son nom indique - Watches of Switzerland (propriétaire de la marque Mappin & Webb) ou encore Burberry. Aston Martin, l’emblématique marque de voitures du célèbre agent secret britannique James Bond figure également dans la sélection d’eToro.

Cet index n’est pas que royal dans sa composition. Les performances réalisées par l’échantillon concocté* par eToro le sont également. Selon le courtier, cet indice a surperformé de 24% le FTSE 100 – l’indice vedette de la Bourse de Londres – sur les cinq dernières années. La surperformance se monte même à 62% sur une période de trois ans.

L'indice "Royal" a également battu le FTSE 100 avec une surperformance de 10% depuis le début de l'année, "bien que sur deux ans, la tendance soit inversée, avec des valeurs comme Watches of Switzerland, Hermès et Frasers – propriétaire du tailleur Gieves & Hawkes qui ont vu leur performance ralentir en Bourse".

“La forte performance de cet indice montre que le patrimoine et le luxe se vendent, quels que soient les hauts et les bas de l'économie", indique Ben Laidler, Global Markets Strategist pour eToro.

Tapis rouge pour le luxe

Mais dernière cette unité de façade se cachent des performances boursières mitigées. Avec une performance de 281% de son action sur cinq ans, Hermès domine le classement. Le sellier de luxe français a récemment publié des ventes stratosphériques au titre de son premier trimestre. Le titre évolue actuellement à son zénith, non loin du seuil des 2.000 euros qu’il a franchi pour la première fois le 21 avril dernier.

Les montres Mappin & Webb affichent elles aussi une copieuse performance de 182% depuis l’introduction de sa maison mère Watches of Switzerland en mai 2019. Un acteur helvète s’en tire également bien puisqu’il s’agit du groupe Richemont qui détient la marque de fusils Purdey. Le géant suisse du luxe affiche une progression de 64% sur cinq ans et de 190% sur les trois dernières années boursières.

Le mandat royal n’immunise toutefois pas contre les revers boursiers. A l'autre extrémité du spectre, les actions d'Aston Martin ont en effet perdu 95 % de leur valeur au cours des cinq dernières années. La marque préférée de James Bond connaît un parcours chaotique à la Bourse de Londres depuis son introduction jugée ratée en mai 2019. En l’espace de trois années et demi, le constructeur de la mythique DB5 a dû être renfloué à deux reprises pour ne jamais mourir.

Le dossier pourrait se relancer en Bourse avec l’arrivée de Fernando Alonso sous les couleurs d’Aston Martin en Formule 1. A l’image des clubs de football dont les performances sur le terrain influent sur celles de leur action en Bourse, l’arrivée du prodige dans l’écurie Aston Matin a donné un coup d’accélérateur au titre. Sur les premières semaines de mars, l’action a flambé de près de 50%, galvanisée par les performances en Grand Prix du pilote automobile espagnol.

De son côté, le brasseur Shepherd Neame titube sur la place londonienne avec un titre qui accuse un repli de 44% sur les cinq dernières années. Le plus vieux brasseur britannique a été lourdement pénalisé par les restrictions sanitaires qui avaient contraint les pubs à rester fermés.

"L'indice, qui va des fusils aux montres en passant par les chaussures et les imperméables, a assez régulièrement surperformé le FTSE 100, avec une seule année modeste où certains gains ont été perdus. Les marques incluses dans l'indice ont toutes une histoire unique, ce qui leur confère une combinaison attrayante de résistance de la demande et de pouvoir de fixation des prix", poursuit Ben Laidler, Global Markets Strategist pour eToro.

Les 10 valeurs de l'index "Royal d'eToro :

Associated British Foods (Twinings)

Aston Martin Lagonda (Aston Martin)

Burberry Group (Burberry)

Fiskars (Royal Doulton)

Hermès International (John Lobb)

Newell Brands (The Parker Pen Company)

Richemont (Giveves & Hawkes)

Shephered Name

Watches of Switzerland (Mappin & Webb)

* Pour calculer la performance collective de l'indice Royal, eToro explique avoir retenu une moyenne pondérée simple pour les 10 sociétés du panier. Toutes les données relatives au cours des actions ont été extraites de Refinitiv au 24 avril 2023.