Les investisseurs pressés de goûter à l'arôme de JDE Peet's, nouveau géant du café et du thé

(BFM Bourse) - Le groupe cafetier récemment constitué par le rapprochement de Jacobs Douwe Egberts (Jacques Vabre, Maison du café, Senseo...) et de l'américain Peet's connaît un début faste en Bourse d'Amsterdam. Pour sa première séance de cotation, le titre gagne plus de 14% par rapport au prix de souscription de 31,50 euros, conférant au groupe une capitalisation supérieure à 17 milliards d'euros.

JDE Peet's savoure l'arôme du succès. La nouvelle société néerlandaise, réunissant les actifs du poids-lourd Jacobs Douwe Egberts -connu en France pour ses marques L'OR, Jacques Vabre, café Grand-mère ou encore Maison du café et Senseo- et de Peet's Coffee, surtout implanté aux Etats-Unis, voit son cours de Bourse progresser de 14,13% à 35,95 euros vendredi après-midi, avec un sommet intraday de 37,10 euros. La capitalisation de plus de 17 milliards d'euros fait du groupe l'une des principales pondération du marché néerlandais, devant des entreprises telles qu'Akzo Nobel (15,96 milliards) ou ArcelorMittal (10,8 milliards).

Le succès de l'opération (ouverte uniquement aux institutionnels) couronne la stratégie du fonds JAB (chargé de gérer la fortune de la famille allemande Reimann, l'une des plus riche du pays) pour consolider le marché encore atomisé du café et du thé autour d'un acteur phare, contrôlant environ 7% du marché mondial, et constitue un signal encourageant pour l'activité sur le front des introductions après les remous que viennent de connaître les marchés financiers.

L'opération reposait il est vrai en grande partie sur une poignée d'investisseurs de référence (dont des fonds gérés par le groupe de George Soros, des fonds de Fidelity et JAB) s'étant engagés au préalable. Le solde des titres offerts a été rapidement placé par les banques introductrices BNP Paribas, Goldman Sachs et J.P. Morgan, permettant de clôturer par anticipation la période de souscription dès jeudi, au lieu du 2 juin. Le prix de l'offre a été fixé à 31,50 euros, au-delà du point médian de la fourchette indicative allant de 30 à 32,25 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse