Le nouveau géant mondial du café JDE Peet's veut entrer en Bourse à Amsterdam

(BFM Bourse) - Issu du rapprochement entre Jacobs Douwe Egberts (L'Or, Maison du café, Maxwell...) et Peet's, le groupe contrôlé par le fonds d'investissement JAB pourrait lever jusqu'à 2 milliards d'euros en deux temps sur Euronext Amsterdam.

Fort d'une activité "relativement résiliente" depuis le début de la crise du Covid-19, le futur géant du café et du thé JDE Peet's (la structure juridique est encore en cours de constitution) a annoncé mardi son intention de lancer "dans les prochaines semaines" son introduction en bourse sur le marché d'Euronext Amsterdam. L'opération comprendra une augmentation de capital de 700 millions d'euros et une cession de titres de la part des actionnaires actuels d'un montant qui reste à déterminer. D'après des sources concordantes citées par l'AFP, le montant total pourrait cependant atteindre jusqu'à 2 milliards d'euros.

JDE Peet's prévoit d'ouvrir cette offre au grand public. Le produit de l'opération lui permettra de diminuer son taux d'endettement, qui représente environ 3,6 fois l'Ebitda actuellement.

L'une des plus grosses IPO de l'année

Cette "grosse société néerlandaise devrait lever à peu près 2 milliards d'euros (dont des cessions de titres existants et des émissions de nouvelles actions), c'est l'objectif. Ils visent une introduction en Bourse dans le courant de l'été", a expliqué à l'AFP Camille Leca, responsable des activités de cotation (pour la France) chez Euronext. Cela constituerait "une des plus grosses opérations pas seulement à Euronext, mais en Europe et dans le monde cette année", a-t-elle ajouté.

L'entreprise est aujourd'hui détenue par JAB Holding, le fonds d'investissement de la famille Reimann, l'une des plus riches d'Allemagne. Depuis 2012, JAB a massivement investi dans le domaine du café pour consolider le marché et annoncé fin 2019 la constitution d'une nouvelle entité en réunissant Jacobs Douwe Egberts, l'un des plus anciens groupes du secteur, et Peet's, surtout implanté aux Etats-Unis. JAB détient par ailleurs, aux côtés de FFP (famille Peugeot) des parts dans Keurig Dr Pepper (KDP), qui réunit le fabricant de capsules de café Keurig Green Mountain et le producteur de sodas Dr Pepper Snapple.

Dans son document aux investisseurs, JDE Peet's se présente comme le principal "pure player" au monde dans le secteur du café, revendiquant "130 milliards de tasses de café et thé servies dans plus de 100 pays" l'année dernière.

Une consommation à domicile qui compense la fermeture des cafés

Son chiffre d'affaires proforma en 2019 s'est élevé à 6,9 milliards d'euros, réalisé à 80% sur des marchés où le groupe est leader ou co-leader, ce qui lui confère une rentabilité intéressante et une solide génération de trésorerie.

La firme assure que son activité s'être montré "relativement résiliente" pendant la pandémie de Covid-19, un déclin de la consommation hors domicile (21% environ des revenus en 2019) ayant été compensé par une hausse des ventes via la grande distribution ou les boutiques spécialisées, permettant d'afficher une progression à deux chiffres de l'Ebitda au premier trimestre. Malgré les défis posés par la crise, JDE Peet's assure que ses objectifs à moyen et long termes restent à portée.

En matière de rémunération, le groupe vise à redistribuer chaque année 50 à 60% de ses bénéfices sous forme de dividende.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse