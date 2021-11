Le spécialiste grenoblois du biométhane Waga réalise des débuts remarqués sur le marché parisien

(BFM Bourse) - La jeune pousse grenobloise Waga Energy, qui a développé une technologie permettant d'injecter dans le réseau de gaz le méthane issu des décharges, a fait son entrée à la Bourse de Paris mercredi dernier. Après avoir levé 110 millions d'euros, le groupe est désormais valorisé près d'un demi-milliard d'euros.

Passée relativement inaperçue en pleine saison des résultats trimestriels, l'introduction en Bourse de Waga Energy, qui valorise les gaz issus de la fermentation des déchets enfouis, s'est très bien passée. Le prix définitif de l'offre au public avait été fixé à 23,54 euros par action, soit en haut de la fourchette proposée dans le cadre de l'opération qui allait de 19,26 à 23,54 euros, et le titre a flambé de près de 8% lors de sa première séance, à 25,5 euros en clôture. Cela conférait à Waga une valorisation de 500 millions d'euros, déjà un accomplissement en soi pour un groupe fondé il y a seulement 6 ans.

Créée en janvier 2015 par trois ingénieurs venus du groupe Air Liquide et soutenue par l'Ademe, l'entreprise compte aujourd'hui 76 salariés pour un chiffre d'affaires de 9,46 millions d'euros en 2020. Partis du constat que les gaz issus de la fermentation (que les centres d'enfouissements des déchets sont tenus par la loi de traiter depuis 1987) étaient le plus souvent brûlés par l’intermédiaire d’une torchère, les cofondateurs ont cherché un moyen de les valoriser et d’éviter le rejet de millions de tonnes de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère. Ils ont ainsi mis au point la "Wagabox", une mini-usine de traitement grande comme un terrain de basket, qui filtre, extraie l’oxygène et nettoie les impuretés de ces gaz afin de les transformer en biogaz. Celui-ci peut ensuite être réinjecté dans le réseau de la ville.

Waga Energy mise sur sa technologie pour remplacer à terme le gaz naturel, mais fossile importé de Norvège, de Russie, des Pays-Bas ou d'Algérie, qui chauffe les habitations, fait rouler les bus ou tourner les industries. Le groupe exploite actuellement 10 unités Wagabox en France, représentant une capacité maximale installée de 225 GWh/an, et dix autres sont en construction, dont une en Espagne et deux au Canada.

"Face à l'urgence climatique, la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables est l'enjeu majeur du XXIème siècle", estiment les fondateurs du groupe, Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget dans un communiqué. "Substitut renouvelable du gaz naturel fossile, le biométhane est un pilier de la transition énergétique : il peut dès aujourd'hui remplacer les énergies fossiles dans le transport, le résidentiel ou l'industrie, qui génèrent l'essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre", poursuivent-ils

Les fonds levés lors de l'entrée en Bourse doivent ainsi permettre l'exploitation de 100 unités Wagabox d'ici fin 2026, ainsi qu'à prospecter de potentiels marchés en Amérique du Nord, en France et en Europe. S'il tient cet objectif, le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 200 millions d'euros à cet horizon avance le groupe.

Pour accélérer son développement, Waga pourra compter sur le soutien de ses nouveaux actionnaires, comme l'armateur français de porte-conteneurs CMA CGM soucieux de sécuriser son approvisionnement en biogaz, mais aussi le géant suisse du négoce de matières premières Vitol et le distributeur de gaz australien Viva Energy. Les trois groupes ont, ensemble, souscrit près de la moitié des actions offertes lors de l'opération. Les trois fondateurs conservent pour leur part 30% du capital, et l'actionnaire historique Air Liquide près de 15%.

Ce jeudi à 16h50, le titre Waga Energy se négocie à 25,1 euros sur le compartiment B d'Euronext, en baisse de 2,3% par rapport à la veille.

(avec AFP)