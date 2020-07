Le géant chinois des paiements en ligne Ant Financial vise 200 milliards de valorisation boursière

(BFM Bourse) - Filiale financière du géant du e-commerce Alibaba, Ant Financial (récemment renommée Ant Group) devrait signer la plus grosse introduction en Bourse de l'année puisqu'il vise une capitalisation boursière d'au moins 200 milliards de dollars. Le groupe a annoncé que ses actions seront cotées à Shanghai et à Hong Kong.

Connu pour son système Alipay omniprésent en Chine, le géant du paiement en ligne Ant Group a déclaré lundi avoir entamé les démarches pour deux grosses introductions en Bourse à Shanghai et à Hong Kong.

Affiliée au leader chinois du commerce électronique Alibaba, la compagnie répond ainsi à l'appel de Pékin, qui souhaite voir les fleurons nationaux du secteur des technologies se coter sur les places boursières nationales, dans une période de rivalité économique et politique acérée avec les Etats-Unis.

Dans un communiqué, Ant Group a annoncé que ses actions seraient cotées à Hong Kong ainsi que sur une nouvelle plateforme créée en juillet 2019 à Shanghai et destinée aux valeurs technologiques - le Star. Parfois appelé le "Nasdaq chinois" car il entend concurrencer à terme l'indice technologique new-yorkais, notamment en rapatriant les valeurs technologiques chinoises cotées à Wall Street (comme Alibaba ou Baidu).

L'entreprise n'a en revanche donné aucun détail en termes de calendrier ou de montant de l'introduction en Bourse. Elle a simplement indiqué avoir "entamé le processus".

Ant Group, basé comme Alibaba à Hangzhou (est de la Chine), vise une valorisation d'au moins 200 milliards de dollars (175 milliards d'euros), selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources anonymes. Le bras financier d'Alibaba avait été valorisé 150 milliards de dollars en 2018 à l'issue d'une levée de fonds record de 10 milliards de dollars alors que son précédent tour de table, en avril 2016, le valorisait 60 milliards.

Le président exécutif du groupe, Eric Jing, a loué le Star shanghaïen qui permet selon lui de donner aux géants chinois du secteur des technologies un accès plus grand aux marchés mondiaux de capitaux. "Nous sommes ravis d'avoir la possibilité de jouer un rôle dans cette évolution", a-t-il souligné dans le communiqué. "Devenir une société cotée améliorera notre transparence vis-à-vis de toutes les parties prenantes, dont nos clients, nos partenaires commerciaux, nos employés, nos actionnaires et les régulateurs."

Sa maison-mère Alibaba est coté aux Etats-Unis depuis 2014 et détenait, jusqu'à l'introduction en Bourse de Saudi Aramco l'année dernière, le record de la plus grosse IPO jamais réalisée, le géant du e-commerce ayant levé quelque 25 milliards de dollars (en vendant 13% du capital). L'an passé, le matodonte fondé par le charismatique Jack Ma a encore levé plusieurs milliards d'euros lors d'une seconde introduction en Bourse à Hong Kong.

Selon des analystes, Ant Group occupe avec son système Alipay plus de la moitié du marché des paiements en ligne en Chine. Son principal concurrent est le géant de l'internet Tencent avec sa plateforme WeChat Pay. Ant Group est séparé d'Alibaba depuis quelques années. Il s'est récemment lancé dans le secteur des prêts, de la gestion de patrimoine, des voyages et de toute une série d'autres services.

D'abord nommée Ant Financial, l'entreprise a changé son nom en Ant Group cette année afin de refléter sa diversification. Elle a généré 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) de bénéfices au trimestre précédent, selon des estimations de Bloomberg.

(avec AFP)