Le bras financier d'Alibaba, Ant Financial, briguerait la plus grosse IPO de l'histoire

(BFM Bourse) - Moins d'un an après "l'IPO du siècle" réalisée par Saudi Aramco, le record établi par le mastodonte saoudien est déjà menacé par le projet d'introduction en Bourse d'Ant Group. Le bras financier du géant chinois du e-commerce Alibaba envisage de lever 35 milliards de dollars.

Connu pour son système Alipay omniprésent en Chine, le géant du paiement en ligne Ant Group (ex-Ant Financial) envisage désormais de lever 35 milliards de dollars (soit 30 milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse, qui serait dès lors, et de loin, la plus importante de l'histoire, rapporte l'agence Bloomberg. Le record est détenu par Saudi Aramco, parvenu à lever le montant faramineux de 25,6 milliards de dollars en introduisant seulement 1,5% de ses parts sur le Tadawul, indice de référence de la Bourse de Ryad.

Signe de la confiance de l'entreprise, qui est affiliée au leader chinois du e-commerce Alibaba, elle ne va pas chercher à s'appuyer sur les investisseurs "piliers" ("cornerstone investors"), qui acceptent de conserver les actions pendant un certain temps pour renforcer la confiance et favoriser la stabilité du cours.

Le groupe espère lever cette somme en deux temps avec une première introduction prévue à Hong Kong, avant une seconde sur une nouvelle plateforme créée en 2019 à Shanghai, explique Bloomberg en s'appuyant sur deux sources non identifiées. La société basée à Hangzhou prévoit d'émettre de nouvelles actions qui représenteraient entre 11 et 15% des titres en circulation, et de répartir le flottant à parts égales entre Hong Kong et Shanghai. Ce projet valoriserait Ant Group à hauteur de 250 milliards de dollars.

La filiale financière du groupe créé par Jack Ma revendique mensuellement plus de 700 millions d'utilisateurs actifs de son système Alipay et un volume annuel de transactions dépassant les 118.000 milliards de yuans (14.400 milliards d'euros) en Chine continentale. Son principal concurrent dans le pays est le géant de l'internet Tencent avec sa plateforme WeChat Pay.

Ant Group a obtenu la semaine dernière le feu vert de la Bourse de Shanghai pour cette introduction. Le groupe basé à Hangzhou doit prochainement, peut-être la semaine prochaine, discuter de ce projet avec la Bourse de Hong Kong. L'introduction en Bourse pourrait intervenir en octobre.

Le groupe avait expliqué en août qu'il comptait utiliser les fonds levés pour développer ses systèmes de paiement transfrontalier et développer ses capacités en termes de recherche et développement. En optant pour Hong Kong, Ant Group répondait à l'appel de Pékin, qui souhaite voir les fleurons nationaux du secteur des technologies se coter sur les places boursières nationales, dans une période de rivalité économique et politique acérée avec les Etats-Unis.

Il s'agit là d'un revers pour les marchés américains, sachant que d'autres groupes chinois, notamment dans le secteur des technologies, envisagent de se détourner de New York du fait du contexte géopolitique. Cette introduction en Bourse constituera cependant un coup de fouet pour Hong Kong, au moment où des questions se posent sur l'attractivité internationale de l'ex-colonie britannique, du fait de sa reprise en main musclée par Pékin.

(avec AFP)