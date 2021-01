La marque de chaussures Dr. Martens, icône de la mode britannique, va entrer en Bourse

(BFM Bourse) - Rockers, punks, victimes de la mode, les chaussures à semelles à coussin d'air (qui dans un premier temps permirent de soulager les petons des facteurs britanniques lors de leurs tournées) ont largement séduit les jeunes de tous âges depuis les années 1960. Le fonds Permira, propriétaire de Dr. Martens depuis 2014, s'apprête à en ouvrir le capital.

Cela devrait être l'une des plus grosses opérations sur le London Stock Exchange en ce début d'année 2021: Dr. Martens (ou "Doc Martens"), la très populaire marque de chaussures britannique, projette d'entrer en Bourse. L'entreprise commercialise plus de 11 millions de paires de chaussures à l'année dans une soixantaine de pays. Son propriétaire actuel, le fonds d'investissement Permira, envisage de céder une partie du capital en introduisant Dr. Martens en Bourse.

L'annonce du projet "reflète les importantes avancées de l'équipe et de la marque Dr. Martens au cours des sept dernières années", a indiqué le directeur général Kenny Wilson (qui fut notamment patron de Levi Strauss Europe et PDG de Cath Kidston avant de prendre la tête de l'entreprise en 2018). Et aux yeux du dirigeant, le potentiel de croissance de Dr. Martens est "encore plus important".

Au cours de l'exercice clos en mars 2020, la firme a généré 672 millions de livres de revenus (soit 745 millions d'euros) et dégagé un résultat d'exploitation (Ebitda) de 184 millions de livres (soit 204 millions d'euros).

Une semelle en caoutchouc intégrant un coussin d'air

Comme bon nombre d'articles utilitaires à l'origine (c'était le cas du jean's), Dr. Martens est devenu au fil du temps un symbole culturel et une icône de la mode. Leur forme épurée se prête à toutes les customisations, tandis que leur solidité et leur confort sont appréciées de ceux qui mènent une vie active.

L'entreprise trouve ses origines dans une petite cordonnerie installée à Wollaston, dans le Northamptonshire, détenue par la famille Griggs depuis des générations et qui s'était spécialisée dans les bottes et chaussures de travail.

Parallèlement, juste après la Deuxième guerre mondiale, en Allemagne, le Dr. Klaus Maertens mis au point avec un camarade d'université, le Dr. Herbert Funk, une chaussure visant à faciliter sa convalescence après une fracture au pied causée par un accident de ski. Il imagina pour cela, plutôt qu'une semelle en cuir, une semelle en caoutchouc intégrant un coussin d'air... Produit qui fit pendant une décennie les délices des retraitées bavaroises. En 1959, Maertens et son associé décidèrent pour faire connaître leur produit de s'offrir quelques pages de publicité dans des journaux professionnels à l'étranger. Par hasard, Bill Grigg (petit-fils du fondateur de la firme britannique) tombe dessus et décide aussitôt d'acquérir la licence exclusive de cette chaussure à la semelle si particulière.

Des postiers aux groupes de rock

C'est donc en 1960 que naquit la Dr. Marten's (à prononcer à l'anglaise, "Martin's") telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'indémodable modèle 1460 (car présenté le 1er avril 1960) avec son talon, sa tige arrondie, ses coutures au fil jaune et le dessin bien connu de la semelle.

Un modèle vendu 2 livres à l'époque et qui trouva d'abord son public auprès des... postiers ou des ouvriers contraints à de longues stations debout. Puis, sans que l'entreprise n'ait engagé aucune stratégie en ce sens, les "skinheads" britanniques (à l'époque nullement associés à l'extrême-droite, mais fans de "ska") firent des Dr. Martens leurs chaussures de ralliement, avant d'être rejoints par des groupes de rocks comme The Who. Changeant pour toujours la trajectoire de ces souliers, articles fonctionnels à l'origine, devenus symbole de la culture rock britannique.