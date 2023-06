La biotech Inventiva enregistre un succès pour sa molécule contre la maladie du foie gras

(BFM Bourse) - La société a annoncé mardi soir que lanifibranor avait atteint son critère principal d'efficacité à savoir une baisse de la graisse hépatique, dans une étude clinique de phase II. L'action bondit à la Bourse de Paris.

Le flux de nouvelles (ou "newsflow" comme le disent nos confrères anglo-saxons) est décidément porteur pour Inventiva. La biotech bourguignonne avait déjà été soutenue à la fin du mois dernier par l'obtention, par son partenaire chinois, Sino Biopharm, des autorisations nécessaires au développement clinique de sa molécule phrase, lanifibranor, en Chine continentale.

Mais l'annonce de ce mardi est d'un autre calibre. Inventiva a indiqué qu'un essai clinique de phase II (étape intermédiaire avant la phase III puis une potentielle autorisation commerciale) évaluant lanifibranor avait atteint son principal critère d'efficacité.

Rappelons que cette molécule a vocation à traiter la stéatose hépatique non alcoolique, surnommée "la maladie du foie gras", qui se caractérise par une accumulation de graisses dans le foie, en dehors de toute consommation excessive d'alcool. Cette maladie est plus fréquente chez les personnes présentant un diabète de type 2.

Réduction des graisses

"Elle est le plus souvent asymptomatique, mais l’accumulation d’acides gras peut entraîner une réponse inflammatoire appelée stéatohépatite non alcoolique qui favorise l’apparition d’une cirrhose et dans certains cas le développement d’un hépatocarcinome (tumeur du foie la plus fréquente)", explique l'Inserm.

Cette étude clinique de phase II a évalué l'efficacité de lanifibranor chez des patients atteints de diabète de type 2 et de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), sur un total de 38 patients. L'étude a ainsi atteint son critère principal d'évaluation avec une réduction de 44% des triglycérides intra-hépatiques chez les patients atteints de diabète de type 2 et de stéatose hépatique non alcoolique avec lanifibranor à la dose de 800 milligrammes par jour pendant 24 semaines, comparé à 12% dans le groupe placebo.

Cette étude a également démontré un effet significatif sur plusieurs critères secondaires, notamment le contrôle glycémique ou encore l'élimination du glucose musculaire stimulée par l'insuline.

"Le traitement par lanifibranor 800 milligrammes une fois par jour a été bien toléré et aucun problème de sécurité n’a été signalé", a également indiqué la société.

"Il s'agit d'une étude importante pour un candidat médicament qui a déjà montré des résultats prometteurs chez des patients atteints de NASH (la stéatohépatite non alcoolique, NDLR). Lanifibranor est un candidat médicament avec une activité sur la résistance à l’insuline dont les effets ont été démontrés sur l’amélioration de stéatohépatite et de la fibrose", a déclaré le professeur Kenneth Cusi, chef du service d’endocrinologie, diabète et métabolisme de l’université́ de Floride, et investigateur de l'étude.

A la Bourse de Paris, le titre Inventiva bondit de 36% à 4,625 euros vers 14h30, et repasse même dans le vert (+3,3% ) depuis le 1er janvier.