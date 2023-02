Hesai réalise la plus grosse entrée en Bourse chinoise sur le Nasdaq depuis Didi en 2021

(BFM Bourse) - La société chinoise Hesai spécialisée dans les capteurs laser vient de lever 190 millions de dollars à l'occasion de sa cotation sur le Nasdaq. Il s'agit de la plus importante entrée en Bourse pour un groupe chinois depuis Didi, en juin 2021.

Basé à Shanghai, Hesai Technology se présente comme le "leader mondial" des systèmes de télémétrie laser, aussi connus sous l'acronyme LiDAR. Cette technologie est notamment utilisée par certains fabricants automobiles pour développer leurs systèmes de conduite autonome. Mercedes-Benz a ainsi obtenu en mai dernier une homologation en Allemagne pour commercialiser des véhicules équipés d'un système LiDAR de l'équipementier français Valeo.

Pour son arrivée à Wall Street, où la start-up apparaîtra sous le symbole HSAI sur la plateforme Nasdaq, Hesai a vendu 10 millions d'actions au prix unitaire de 19 dollars.

La plus grosse IPO d'un groupe chinois depuis Didi

Au prix d'introduction, cela valorise l'entreprise à environ 2,4 milliards de dollars. Il s'agit de la plus grosse capitalisation pour un groupe chinois arrivant à Wall Street depuis Didi Global en juin 2021.

Ce spécialiste de réservation de voitures avec chauffeur avait fait une entrée en fanfare sur le New York Stock Exchange (NYSE), mais avait quitté la place boursière américaine moins d'un an plus tard.

Il s'était retrouvé sous la pression du gouvernement chinois, opposé à cette entrée en Bourse et qui avait diligenté une enquête sur la collecte de données personnelles par l'entreprise, faisant chuter le cours de l'action. Depuis le retrait de Didi, seule une poignée de sociétés chinoises ont intégré la Bourse américaine.

Début janvier, 252 entreprises chinoises étaient listées sur des plateformes boursières américaines, selon la Commission d'examen économique et de sécurité Etats-Unis-Chine (USCC), une agence gouvernementale. Leur valeur cumulée était d'un peu plus de 1.000 milliards de dollars.

