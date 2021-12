Harley-Davidson va faire coter à part son pôle motos électrique début 2022

(BFM Bourse) - L'iconique constructeur américain Harley-Davidson a annoncé un accord avec le taiwanais Kymco en vue de coter distinctement sa division de motos électriques, LiveWire.

Le pôle de motos électriques du constructeur américain Harley-Davidson, baptisé LiveWire du nom de son unique modèle à ce jour, va être scindé du reste du groupe et coté distinctement par le biais d'une opération financière soutenue par le groupe taiwanais Kymco, qui en deviendra actionnaire.

Afin d'accélérer le développement de produits et la mise en place de capacités de production de motos électriques, le groupe de Milwaukee a fait part lundi de la signature d'un accord de rapprochement entre LiveWire et le SPAC AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC), un véhicule d'investissement déjà coté, valorisant près de 1,77 milliard de dollars son pôle électrique, dont le premier modèle a été lancé en 2019. L'opération permettra de doter LiveWire de 545 millions de dollars de trésorerie.

"Une étape historique"

LiweWire suivrait ainsi une voie plébiscitée dernièrement par de nombreux constructeurs automobiles électriques pour entrer en Bourse avec un formalisme réduit. L'objet d'un SPAC, ici ABIC, est de lever des fonds auprès d'investisseurs sans exercer d'activité opérationnelle, mais avec la promesse de les réinvestir dans un domaine donné, ici les nouvelles formes de mobilité. En fusionnant avec le SPAC, la cible, ici LiveWire, devient cotée de facto.

L'opération devrait intervenir au début de l'année prochaine. Harley-Davidson restera l'actionnaire majoritaire de la société, avec 74% des parts, tandis que les actionnaires actuels d'ABIC détiendront 17%. Kymco, moyennant un apport de fonds de 100 millions de dollars, obtiendra environ 4%.

Le PDG de Harley-Davidson, Jochen Zeitz, a salué "une étape historique avec LiveWire en passe de devenir la première entreprise de motos électriques aux États-Unis cotée en bourse. Cette transaction donnera à LiveWire la capacité de financer le développement de nouveaux produits et d'accélérer son modèle de mise sur le marché. LiveWire sera en mesure de fonctionner comme une entreprise cotée agile et innovante tout en bénéficiant des capacités de fabrication et de la distribution à grande échelle capacités de ses partenaires stratégiques, Harley-Davidson et Kymco".