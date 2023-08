Foot Locker sabre ses prévisions et sombre à Wall Street

(BFM Bourse) - Le groupe new-yorkais s'attend à une baisse de ses ventes qui pourrait atteindre 10% en données comparables cette année. Le dividende est lui suspendu et l'action a plongé de près de 29% mercredi.

Le secteur de la distribution aux Etats-Unis (et de la consommation en règle générale) connaît une phase délicate, l'inflation rognant le pouvoir d'achat des ménages. La semaine dernière, la célèbre enseigne américaine Target avait déjà indiqué avoir connu des ventes plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre.

Le secteur des articles de sport est, en plus, plombé par le niveau élevé des stocks, qui se sont accumulés en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à cause des violents "stop and go" depuis la pandémie.

Avec tous ces vents contraires, il n'est guère étonnant que les ventes du new-yorkais Foot Locker souffrent. Mais la chute de l'activité publiée mercredi soir par le spécialiste de la distribution d'articles sportifs reste vertigineuse.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

Des promotions qui rognent la marge

Les ventes de la société se sont inscrites à 1,86 milliard de dollars, en baisse de 10,2% hors effets de changes. A nombre de magasins comparables, elles baissent de 9,4%. Les analystes attendaient mieux puisque le consensus se situait à 1,88 milliard de dollars de revenus, selon CNBC.

Pour inciter les Américains à ne pas geler leurs dépenses d'articles sportifs, le groupe s'est concentré sur les promotions, ce qui a été un des facteurs expliquant la baisse de 460 points de base (4,6%) de sa marge brute.

L'entreprise a par ailleurs accusé une perte nette de 5 millions de dollars à comparer avec un bénéfice de 99 millions de dollars sur la même période de 2022.

"Nous avons constaté un fléchissement des tendances en juillet et nous ajustons nos perspectives pour 2023 afin de nous permettre de mieux rivaliser avec les consommateurs sensibles aux prix (…) Il est important de noter que nous continuons à faire des progrès en ce qui concerne nos niveaux de stocks et que nous cherchons à positionner au mieux l'entreprise pour les prochaines fêtes de fin d'année et pour 2024", a déclaré dans un communiqué Mary Dillon, la directrice générale de Foot Locker.

Foot Locker a en effet sabré ses prévisions pour l'exercice 2023, tablant désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires en données comparables comprise entre 9% et 10%, contre une fourchette de -7,5% à -9% précédemment.

Quant au bénéfice par action, prévoit désormais un montant de 1,30 dollar à 1,50 dollar contre un chiffre située entre 2 et 2,25 dollars précédemment.

Le dividende suspendu

Le versement trimestriel de dividendes a par ailleurs été suspendu par la société de sorte à "assurer la flexibilité pour financier les investissements stratégiques", a déclaré Mary Dillon.

Rien de très positif donc pour le marché. L'action Foot Locker a ainsi plongé de près de 29% mercredi à Wall Street et recule de 0,7% ce jeudi dans les échanges de préouverture.

Ce qui semble avoir pesé également sur l'ensemble du secteur des articles sportifs puisque Nike a abandonné 2,7% à Wall Street tandis qu'Adidas avait achevé la séance de mercredi à Francfort en recul de 3,3%. Le groupe allemand reprend 1,4% ce jeudi matin.

Foot Locker dispose toutefois d'un solide actionnaire de référence, actuellement très affairé avec Casino et Atos. En effet, au 31 décembre 2022, le plus important actionnaire du groupe était Vesa Equity Invesment, la holding de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, avec 12,3% du capital, devant BlackRock (11%).