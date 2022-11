En pleine restructuration, Credit Suisse s'attend à une lourde perte au quatrième trimestre

(BFM Bourse) - Credit Suisse tangue en Bourse alors qu'elle s'attend à publier une nouvelle perte trimestrielle allant jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses. Au cœur d'intenses spéculations sur sa santé financière, la banque est pénalisée par des retraits massifs de capitaux depuis le mois d'octobre.

La banque Credit Suisse, qui a amorcé une lourde restructuration de ses activités, émet un nouvel avertissement sur ses résultats avec une perte avant impôts allant jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (1,5 milliard d'euros) attendue pour le quatrième trimestre, faisant de nouveau tanguer le cours de son action.

L'action du numéro deux du secteur bancaire helvétique chute de 5% à 3,68 francs suisses, pesant sur le SMI, se rapprochant rapidement de son plus bas historique.

Secouée par des scandales à répétition, la banque a dévoilé fin octobre des mesures pour se remettre sur les rails qui vont affecter ses comptes, rappelle-t-elle dans un communiqué mercredi.

De lourdes charges de restructuration

Le montant de la perte dépendra notamment des performances de sa banque d'affaires d'ici la fin du trimestre, mais aussi des mesures pour se désengager de positions jugées non-stratégiques ainsi que des dépréciations d'actifs. La banque prévoit entre autres des charges de restructuration et de dépréciations immobilières d'environ 250 millions de francs dans le cadre de sa réorganisation.

Le numéro deux du secteur bancaire helvétique a lancé une lourde restructuration qui vise à réduire drastiquement le poids de sa banque d'affaires. Mais cette restructuration intervient dans un contexte peu porteur pour le secteur bancaire. La banque d'investissement a subi le contrecoup du ralentissement "substantiel" sur les marchés de capitaux ainsi que de la baisse de l'activité dans le courtage, précise-t-elle dans le communiqué.

De plus, l'activité de ses clients reste modérée dans la gestion de fortune et dans sa banque suisse, qui regroupe ses affaires pour son marché domestique telles que sa banque de détail, la banque expliquant qu'elle s'attend à ce que ces conditions de marché perdurent dans les mois à venir.

Credit Suisse a multiplié les avertissements sur ses résultats au fil de l'année, alignant pertes sur pertes à chaque trimestre. Au troisième trimestre seul, elle a essuyé une perte nette de 4 milliards de francs après une perte déjà plus lourde que prévu au deuxième trimestre de près de 1,6 milliard de francs. La banque avait amorcé l'année sur une perte de 273 millions au premier trimestre.

Des sorties de capitaux

Jusqu'à fin octobre, la banque avait été au cœur d'intenses spéculations quant aux projets de son nouveau directeur général pour redresser la banque, secouée par des scandales à répétition, ce qui avait fait chavirer son cours de Bourse mais aussi donné lieu à des retraits massifs de capitaux de la part de ses clients.

Durant "les deux premières semaines d'octobre", ces retraits représentaient "environ 6%" des actifs sous gestion à l'échelle du groupe en date du 11 novembre, a quantifié la banque dans le communiqué.

Dans la gestion de fortune, une des divisions sur laquelle Credit Suisse veut se recentrer, les sorties de capitaux représentaient "approximativement 10% des actifs sous gestion à la fin du troisième trimestre", a détaillé la banque, qui précise que ces retraits de fonds ont "substantiellement diminué" mais ne se sont pas encore inversés.

"Restaurer la confiance le plus vite possible"

Cet avertissement intervient en amont de son assemblée générale extraordinaire, qui se tient à distance, sans présence physique des actionnaires. Ils devaient voter par procuration sur un projet d'augmentation de capital visant à lever 4 milliards de francs suisses. Cette levée de fonds doit faire entrer dans son capital la Banque nationale saoudienne qui doit devenir un de ses actionnaires de référence.

"Les sorties nettes massives dans la gestion de fortune, le cœur d'activité de Credit Suisse à côté de sa banque suisse, sont très préoccupantes", a réagi Andreas Venditti, analyste chez Vontobel.

La banque doit "restaurer la confiance le plus vite possible", insiste l'analyste, tout en reconnaissant que cela sera "plus facile à dire qu'à faire".

(Avec AFP)