Broadpeak compte sur la Bourse pour changer de dimension dans le streaming vidéo

Vingt-deux ans après sa création, Broadpeak se dit prêt à changer de dimension avec le lancement de son projet d'introduction en Bourse. Le spécialiste breton des solutions logicielles dédiées au streaming vidéo a pour ambition de franchir le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2026.

Broadpeak veut ouvrir son capital au public dans le cadre de son projet d'introduction en Bourse sur Euronext Growth. Le groupe a annoncé mercredi l'approbation de son document de référence par l'Autorité des marchés financier, première étape de son projet d'introduction sur Euronext Growth Paris, sous réserve des conditions de marché et de la validation par l'AMF du prospectus de l'opération.

Fondée en 2010, Broadpeak déploie des solutions logicielles permettant d'optimiser le transport de contenus vidéo sur les réseaux terrestres comme satellites, apportant ainsi aux utilisateurs finaux une qualité optimale de visionnage, sur tous leurs écrans.

Des grands opérateurs TV et télécoms, des plateformes mondiales de diffusion mais aussi des nouveaux médias du monde de l’entreprise, du sport ou du divertissement font appel aux services de Broadpeak. Parmi ses clients, figurent des acteurs majeurs du secteur à l'image de Bouygues Telecom, Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom, HBO, Mola TV, StarHub TV+, Megacable... A fin 2021, Broadpeak comptait 125 clients dans 50 pays représentant un parc de 200 millions de spectateurs à travers le monde.

Une croissance annuelle moyenne de 40% depuis 2015

L'an passé, le groupe a généré un chiffre d’affaires de 33,1 millions d'euros, en hausse de 38%. En 2021, Broadpeak a ainsi réalisé près de 90% de son chiffre d’affaires hors de France. Le continent américain- en croissance de 150% en 2021 - concentre à lui seul 38% de l’activité totale l'an passé. La marge brute s'est appréciée de son côté de 50%, à 26,7 millions d'euros par rapport à 2020. Ce niveau de marge brute représente 80,8% du chiffre d’affaires. De con côté, l’Ebitda s’est établi à près de 3 millions d'euros, représentant 9% du chiffre d’affaires. Depuis 2015, la croissance annuelle moyenne de la société s'est établie à environ 40%.

"Cette croissance solide, et totalement organique, s’appuie sur un modèle de revenus à forte visibilité reposant à la fois sur un processus 'd’upselling' (montée en gamme des produits) et de récurrence des revenus avec les clients existants (20% du chiffre d’affaires 2021 sur les contrats de maintenance et les premiers revenus SaaS) associé à une dynamique soutenue en matière de conquête clients", explique Broadpeak dans son communiqué.

Broadpeak est prêt à franchir une nouvelle étape dans son développement sur un marché identifié comme "en forte croissance" par le groupe. Le streaming vidéo concentre déjà plus de 50% des flux de données mondiaux et son développement ne cesse de s’accélérer avec l'émergence de la fibre et des réseaux 5G.

Un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros dès 2026

La société bretonne anticipe un chiffre d’affaires de 41 millions d'euros sur l’exercice 2022, soit une croissance de l’ordre de 25%. A fin mars 2022, le groupe affirme que "cet objectif était déjà sécurisé à hauteur de 60% par le carnet de commandes."

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2022 s’est élevé à 7,7 millions d'euros, comparé à 5,5 millions d'euros au 31 mars 2021, soit une croissance de l’activité de 40% sur la période. Broadpeak table également sur un Ebitda 2022 positif mais prévient qu'il sera inférieur à celui de l'année écoulée "en raison des investissements nécessaires à l’accélération des prises de parts de marché."

Pour 2026, Brodcast vise le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d’affaires soit une activité multipliée par plus de 3 par rapport à 2021 avec une contribution des revenus récurrents (maintenance et revenus SaaS) portée à environ 40% de l’activité totale (contre 20% en 2021) et une marge d’Ebitda de 20% (9% en 2021).

Broadpeak avait déjà levé 10 millions d'euros en 2019 auprès du groupe Eutelsat, le géant français dans la transmission par satellite.

