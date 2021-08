Bluejay Mining reçoit l'appui de fonds prestigieux dans sa quête de nouvelles ressources

(BFM Bourse) - L'action de la société groenlandaise Bluejay Mining a décollé de 50% en moins d'une semaine après l'annonce d'un partenariat avec son homologue états-unien KoBold Metals, soutenue par les milliardaires Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ou encore Ray Dalio.

De l'espace (SpaceX va envoyer un vaisseau en direction d'un astéroïde pour vérifier la théorie actuelle selon laquelle ces corps célestes sont principalement constitués de nickel, de fer mais aussi d’or) aux fonds marins (piste sur laquelle se lance TechnipFMC, à la recherche de minéraux essentiels à la transition énergétique), les frontières de l'exploration minière ne cessent de s'étendre. Dernière annonce en date qui risque de donner des sueurs froides aux écologistes: l'annonce d'une coentreprise entre la société groenlandaise Bluejay Mining (cotée à Londres et à Francfort) et la société d'exploration minière américaine KoBold Metals, en vue de trouver des matériaux essentiels (nickel, cuivre, cobalt et platine) à la fabrication de véhicules électriques.

KoBold, qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour traquer les matières premières, versera 15 millions de dollars en financement de l'exploration (qui couvrira l'évaluation et le forage initial) du projet Disko-Nuussuaq, sur la côte ouest du Groenland en échange d'une participation de 51% dans le projet, a déclaré Bluejay dans un communiqué.

Les principaux investisseurs de KoBold sont Breakthrough Energy Ventures, un fonds pour le climat et la technologie supervisé par Bill Gates, soutenu par les milliardaires Michael Bloomberg, Jeff Bezos ou encore le fondateur du plus grand fonds spéculatif au monde (Bridgewater Associates) Ray Dalio. Parmi les autres investisseurs de KoBold figurent notamment Andreessen Horowitz, le premier fonds de capital-risque de la Silicon Valley, et Equinor, la multinationale norvégienne de l'énergie.

Des études antérieures ont révélé que la zone située à l'ouest du Groenland présentait des similitudes avec la géologie de la région russe de Norilsk, un important producteur de nickel et de palladium. "La région de Disko a connu une rare convergence d'événements dans l'histoire terrestre, qui a pu aboutir à la formation d'un gisement de métaux pour batterie d'envergure mondiale" avance de son côté le PDG de KoBold.

Le responsable des systèmes magmatiques chez KoBold, le Dr Peter Lightfoot, détaille: "La propriété Disko-Nuussuaq est centrée dans une région de vastes centres volcaniques contaminés et appauvris en métaux, où il existe des preuves évidentes de l'équilibrage du magma de basalte d'inondation avec le soufre crustal, avec un potentiel de concentration de sulfures magmatiques dans des intrusions subvolcaniques peu profondes".

Le site où est situé le projet Disko, dans l'ouest du Groenland, attise ainsi de nombreuses convoitises comme en atteste la "course" à l'acquisition de licences pour exploiter ces sous-sols. Depuis les premiers permis octroyés à Bluejay (qui couvrent 2.900 km²), de nombreuses entreprises anglo-américaines ont à leur tour acquis des licences sur une surface de près de 10.000 km², précise le communiqué du groupe groenlandais

Ce dernier précise encore que plus de 30 ans d'exploration dans cette région ont "permis d'obtenir une grande quantité de données scientifiques (géologiques, géochimiques et géophysiques) indiquant toutes des accumulations de métaux d'importance mondiale". Données corroborées par les études menées par Bluejay, comprenant des observations aériennes, un échantillonnage géochimique étendu utilisant les techniques analytiques les plus modernes à très faible sensibilité ainsi qu'un échantillonnage des hydrocarbures gazeux du sol, ayant révélé "des signaux d'anomalies métalliques coïncidant avec des réponses géophysiques à grande échelle précédemment identifiées".

À Londres où il est coté, le titre Bluejay Mining a décollé de 18% ce lundi en réaction à cette annonce de coentreprise, avant de poursuivre sur sa lancée (+10% mardi, +15,7 mercredi). Ce jeudi, à 16h20, l'action de la société d'exploration minière avance encore de 5% vers 16h20, ce qui porte sa progression à 57% depuis la clôture de vendredi. Le groupe est désormais valorisé 143 millions de livres sterling, soit près de 170 millions d'euros.