Au lendemain d'une nouvelle élimination en huitièmes, la Juventus Turin s'écroule en Bourse

(BFM Bourse) - Le titre du club turinois flanche de plus de 8% ce mercredi à la Bourse de Milan en réaction à son élimination de la Ligue des champions sur la pelouse de Porto mardi soir, la deuxième consécutive à ce stade de la compétition. En un an et demi, la valorisation du club a fondu de moitié...

Recruté à l'été 2018 pour ramener la "coupe aux grandes oreilles", qui échappe à Turin depuis 1996 (cinq finales perdues entre 1997 et 2017), Cristiano Ronaldo échoue pour l'heure dans sa mission. Pire, le Corriere dello sport, quotidien sportif de référence de l'autre côté des Alpes, a même titré "Trahi par Ronaldo" ce mercredi, après le match catastrophique du quintuple Ballon d'or portugais, notamment jugé responsable sur le deuxième but du FC Porto.

Eliminé en quarts de finale par l'Ajax Amsterdam lors de l'édition 2018-2019, puis par l'Olympique lyonnais en huitièmes de finale la saison dernière, la Juventus Turin sort de nouveau par la petite porte de la plus prestigieuse compétition européenne. Cette troisième grosse contre-performance consécutive provoque par ailleurs un vif reflux du titre Juventus Turin, coté à Milan. Celui-ci lâche 8,2% à 79,1 centimes d'euro, et abandonne désormais plus de 50% depuis son sommet historique atteint le 16 avril 2019. Sur la période, la valorisation boursière du club 36 fois champion d'Italie a ainsi fondu de plus d'un milliard d'euros, pour tomber à 1,05 milliard d'euros.

À titre de comparaison, le seul club français coté, l'Olympique lyonnais, affiche une capitalisation boursière de 130 millions d'euros, le Borussia Dortmund pèse 551 millions (le titre évolue en léger recul ce jour à Francfort (-1,3%) malgré la qualification du club en 1/4 de finale mardi soir) et l'Ajax Amsterdam affiche une "market cap" de 290 millions. Les autres clubs italiens cotés à Milan, à savoir l'AS Roma et la Lazio Rome, sont respectivement valorisés 164 et 75 millions. Parmi les 22 clubs européens cotés en Bourse, c'est néanmoins Manchester United (propriété de l'américain Joel Glazer et coté à New York) qui domine largement ce classement avec une capitalisation boursière de 3,25 milliards de dollars, soit environ 2,73 milliards d'euros.

Le plongeon du titre Juventus Turin ce mercredi n'est pas sans rappeler celui du 10 août dernier (-7,1%) dans le sillage de son élimination contre l'OL. De son côté, le club rhodanien grappille de nouveau 2,2% ce mercredi peu après 16h30, au lendemain de l'annonce de l'accord trouvé avec les joueurs et le staff pour convertir entre 5% et 25% de leur rémunération en actions, entre février et juin.