Ol groupe : La Juventus Turin s'effondre en Bourse après son élimination surprise contre l'OL

(BFM Bourse) - Coté à Milan, le titre du club de foot turinois lâche du lest trois jours après l'élimination par Lyon en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Dans l'autre sens et malgré l'exploit, le titre Olympique lyonnais ne progresse que très modestement sur la cote parisienne.

"Bienvenue au sommet" titrait l'Équipe samedi 8 août, pour souligner la performance exceptionnelle des Lyonnais, premier club français à éliminer le club le plus titré d'Italie en Coupe d'Europe. À l'issue d'une double confrontation particulière, le match aller ayant eu lieu le 28 février dernier avant le confinement, l'Olympique lyonnais (OL) est effectivement parvenu à sortir l'un des favoris au titre final, la Juventus Turin du quintuple ballon d'Or Cristiano Ronaldo. Battus au match retour dans la capitale piémontaise (2-1), les hommes de Rudi Garcia ont conservé leur avantage acquis au match aller, et se qualifient pour le "Final 8" de la plus prestigieuse des compétitions européennes qui se tiendra en vase clos à Lisbonne à partir de ce mercredi.

En réaction à cette élimination surprise, le titre de la "Juve" dévisse à la Bourse de Milan lundi dernier. Après avoir perdu jusqu'à 11,5% quelques minutes après l'ouverture des échanges, celui-ci cède toujours 7,6% à 0,853 euro, dans un volume d'échanges inhabituellement élevé (1% du tour de table à ce stade) pour un club de football, l'actionnariat de ces derniers étant réputé particulièrement stable.

À l'échelle du club turinois, ce recul prononcé correspond à une perte de valorisation boursière de l'ordre de 100 millions d'euros -soit le prix auquel il avait acheté la superstar portugaise à l'été 2018. La capitalisation boursière de la Juventus Turin tombe ainsi à 1,13 milliards d'euros, le repli atteignant par ailleurs plus de 30% depuis le 1er janvier.

Sur le marché parisien, la réaction est bien moins violente sur le titre du club présidé par Jean-Michel Aulas, celui-ci s'offrant seulement une progression de 0,93% à 2,16 euros, pour une valorisation boursière de près de 130 millions d'euros, soit 10 fois moins que celle du club turinois, ce qui donne une idée du tour de force réalisé par les joueurs lyonnais.

Après cette élimination et malgré un nouveau titre de champion d'Italie, la Juventus a retiré samedi la direction de son équipe à l'entraîneur Maurizio Sarri. Le club a dans la foulée annoncé son remplacement par Andrea Pirlo, champion du monde 2006 avec l'Italie et légende du club. Pirlo, 41 ans, n'a pas la moindre expérience comme entraîneur et venait d'être nommé, une semaine auparavant, à la tête de l'équipe U23 (les joueurs de moins de 23 ans) de Turin.

De son côté, Lyon va maintenant défier le Manchester City de Pep Guardiola ce samedi pour tenter d'accéder au dernier carré de "la Coupe aux grandes oreilles".

