300.000 clients de Robinhood ont participé à l'IPO du courtier en ligne

(BFM Bourse) - Le titre Robinhood a chuté de plus de 8% lors son premier jour de cotation vendredi mais l'application de courtage qui entend "démocratiser la finance" est parvenu à convaincre plus de 1% de ses utilisateurs de souscrire à l'opération - remportant donc en grande partie son pari.

Un échec, pas tout à fait. Le titre Robinhood a certes perdu 8,4%, et même brièvement plus de 10% jeudi- lors de son premier jour de Bourse, clôturant sa première séance à 38,34 dollars contre un prix d'introduction fixé dans le bas de la fourchette initialement proposée à 38 dollars, mais l'objectif était sans doute ailleurs. "Nous construisons sur le long terme, il faut donc ignorer ces fluctuations à court terme", a ainsi tenu à rassurer le cofondateur du groupe Vlad Tenev, interrogé sur CNBC après l'introduction en Bourse. "Nous nous sentons très bien positionnés pour continuer à offrir de la valeur à nos clients sur la durée" a-t-il ajouté.

Et cette entreprise passe, notamment, par donner accès aux introductions en Bourse aux investisseurs particuliers. Quand l'immense majorité des entreprises souhaitant arriver sur les marchés dans leur alloue moins de 10%, voire moins de 5% des actions proposées dans le cadre de ce type d'opération, Robinhood prévoyait de réserver entre 20 et 35% de ces actions à ses propres utilisateurs.

Dans un post sur son application, Robinhood a déclaré que 301.573 d'entre eux ont participé à l'introduction qui a permis de lever 1,89 milliard de dollars et de valoriser la société plus de 32 milliards de dollars - 29 milliards à la clôture de jeudi. Cela représente environ 1,3% des 22,5 millions de comptes approvisionnés sur la plateforme à fin juin. Si là aussi, Robinhood a fini dans le bas de la fourchette (entre 20 et 25% des actions auraient finalement été allouées aux utilisateurs selon une source qui s'est confiée au Financial Times, quand on serait plus proche de 25% selon le Wall Street Journal), les utilisateurs ont tout de même apporté entre 378 millions et 472 millions de dollars à l'opération, soit un ticket moyen compris entre 1.250 et près de 1.600 dollars par utilisateur.

À titre de comparaison, 78.250 utilisateurs de Robinhood avaient acheté des actions dans l'offre publique de la société de fitness F45 Training Holdings (introduite le 15 juillet), ce qui constituait l'introduction en Bourse la plus populaire proposée par Robinhood sur son application avant la sienne.

Le nombre très élevé de particuliers ayant souscrit à l'opération explique par ailleurs la volatilité exacerbée dont a fait preuve le titre -coté sous le code mnémonique "HOOD"- pour son premier jour de cotation, les investisseurs institutionnels -contraints de garder le titre un certain temps- assurant traditionnellement une certaine stabilité lors des premières séances.

Le titre a néanmoins repris 0,9% vendredi au terme d'une séance encore volatile, et démarre cette nouvelle semaine en fanfare, affichant une hausse de 6,5% à 37,44 dollars vers 11h15 (à New York).

L'introduction de Robinhood n'est en outre pas sans rappeler celle de Facebook, qui avait connu des premiers mois très compliqués après avoir, lui aussi, alloué environ 25% des actions de l'offre globale aux actionnaires individuels. Après s'être relativement bien tenu lors de sa première séance en mai 2012 (clôturant à 38,23 dollars une séance démarrée à plus de 42 dollars alors que le prix d'introduction avait été fixé à 38 dollars), l'action avait ensuite lâché 16,5% lors de la semaine suivante, puis 13% celle d'après, avant d'atteindre un creux à 17 dollars en septembre de la même année. Le titre se négocie actuellement à 354 dollars, soit près de 10 fois son prix d'introduction. Nul doute que Vlad Tenev et Baiju Bhatt (le second cofondateur) signeraient pour une telle performance boursière sur les neuf prochaines années.