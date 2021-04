TOUT COMPRENDRE - Pourquoi la faillite de Wirecard est devenue l'un des plus grands scandales financiers depuis 2000

(BFM Bourse) - Qui porte la responsabilité politique dans la faillite de la société de paiements Wirecard? La commission d'enquête sur ce scandale financier sans précédent en Allemagne touche cette semaine au cœur du pouvoir avec, en point d'orgue, l'audition de la chancelière Angela Merkel ce vendredi.

Moins d'un an après le plus gros scandale financier depuis celui d'Enron en 2001, une commission d'enquête allemande est chargée de faire la lumière sur l'éventuelle responsabilité de plusieurs politiques de premier plan, à commencer par la chancelière Angela Merkel.

Rappel des faits

Des lanceurs d'alerte ignorés

Le très respecté Financial Times en avait remis une couche en 2015, via une série d'articles au long cours - réunis aujourd'hui sous le titre "The House of Wirecard". Dans une enquête aussi édifiante que brillamment narrée, notre confrère Dan McCrum y interrogeait la stratégie de la firme bâtie sur le rachat, au prix fort, d'obscures entreprises censées lui apporter des portefeuilles de clients, et surtout pointait du doigt des incohérences flagrantes dans les comptes. Ce qui n'avait en rien entravé l'ascension spectaculaire du titre -à son apogée, en 2018, la capitalisation de Wirecard était supérieure à celle de la Deutsche Bank, la plus grande banque du pays-, soutenue par un singulier lobbying de la place financière allemande qui avait fait du groupe le porte-étendard d'un écosystème fintech en plein développement.

Lacune des régulateurs

Le gendarme boursier allemand est notamment mise en cause pour avoir interdit les ventes à découvert sur le titre Wirecard, entre février et avril 2019, pour empêcher la dégringolade du titre déclenchée par de nouvelles allégations de malversations dans la presse économique. Cette décision "sans précédent" a contribué à "dissimuler la fraude pendant des mois", fustige le député libéral Frank Schäffler, membre de la commission d'enquête.

La responsabilité des politiques en question

"La responsabilité de cette fraude criminelle à grande échelle n'incombe pas au gouvernement" a-t-il affirmé, pointant "une décision de la Bafin" concernant l'interdiction des ventes à découvert, assurant que son ministère n'avait fait que l'entériner. Il a par ailleurs affirmé n'avoir eu à l'époque "aucun indice prouvant qu'il ne s'agissait pas d'une bonne décision", reconnaissant néanmoins le manque de moyens à disposition de l'autorité de régulation. "Avec ce que nous savons aujourd'hui, il est clair que les missions de surveillance et de contrôle n'étaient pas bien armées", a-t-il déclaré, rappelant que des réformes avaient été engagées.

Voyage en Chine

La chancellerie n'avait cependant pas donné suite, plusieurs mois auparavant, à une demande de rencontre avec le dirigeant de Wirecard, Markus Braun, alors au sommet de sa gloire. L'ancien patron du groupe et principal artisan de son développement est incarcéré depuis cet été dans le sud de l'Allemagne dans le cadre d'une vaste enquête judiciaire menée par le parquet. Parmi les premiers à comparaître devant la commission d'enquête à l'automne, cet Autrichien de 51 ans a refusé de s'exprimer.

Son ancien bras droit, Jan Marsalek est en fuite depuis des mois. De nombreuses informations de presse le présentent l'homme, soupçonné d'avoir détourné des centaines de millions de dollars notamment pour organiser des fêtes luxueuses, comme un interlocuteur de divers services de renseignement, dont ceux de la Russie, de l'Autriche et du Royaume-Uni.