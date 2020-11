Quel est le calendrier des jours fériés à la Bourse de Paris en 2021?

(BFM Bourse) - Habituellement ouverte tous les jours du lundi au vendredi, la Bourse de Paris sera fermée en 2021 à certaines dates qui ne correspondent pas forcément aux jours fériés habituels, alors qu'elle restera ouverte lors des rares jours fériés légaux ne tombant pas un week-end cette année-là.

Les principaux marchés d'actions d'Euronext -à savoir Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris- seront fermés en 2021 aux dates suivantes :

Vendredi 1er janvier (jour de l'an)

Vendredi 2 avril (Vendredi saint)

Lundi 5 avril (lundi de Pâques, conduisant à un week-end prolongé de quatre jours avec le vendredi 2 avril)

Vendredi 24 décembre 2021 (veille de Noël) : la séance se terminera à 14h05.

Vendredi 31 décembre (veille du jour de l'an) : la séance se terminera à 14h05.

Inversement, le lundi 24 mai (Pentecôte), le mercredi 14 juillet (fête nationale) et le jeudi 11 novembre (Armistice 1918), la Bourse de Paris sera ouverte aux échanges comme ses homologues (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne), même si les volumes pourraient être assez faibles à ces dates.

Pour retrouver à tout moment l'agenda des jours de Bourse fériés, cliquez ici.

À noter que la Bourse d'Oslo rachetée en 2019 par Euronext conserve son calendrier propre (comprenant beaucoup plus de jours de fermeture comme le Jeudi saint par exemple et qui rattrape Noël et le jour de l'an les lundis suivants).