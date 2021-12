Quel est le calendrier des jours fériés à la Bourse de Paris en 2022?

(BFM Bourse) - Habituellement ouverte tous les jours du lundi au vendredi, la Bourse de Paris ne connaîtra en 2022 que trois jours fériés (dont par tradition le Vendredi saint, qui ne fait pas partie des jours fériés légaux par ailleurs), soit autant qu'en 2021. Une nouvelle fois, ce sont les opérateurs aux Etats-Unis qui bénéficieront de beaucoup plus de journées de repos (huit sans compter le Black Friday !)

La Bourse de Paris sera fermée en 2022 aux dates suivantes :

Vendredi 15 avril (Vendredi saint)

Lundi 18 avril (lundi de Pâques)

Lundi 26 décembre

Inversement, le jeudi 26 mai (Ascension), le lundi 6 juin (Pentecôte), le jeudi 14 juillet (fête nationale) et le vendredi 11 novembre (Armistice 1918), la Bourse de Paris sera ouverte aux échanges comme ses homologues (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne), même si les volumes pourraient être plus ou moins diminués à ces dates.

Pour retrouver à tout moment l'agenda des jours de Bourse fériés, cliquez ici.

Parmi les autres marchés d'Euronext, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne connaîtront le même calendrier de fermetures que Paris. En revanche la Bourse de Dublin bénéficie de deux jours fériés de plus (le 2 mai et le 27 décembre) et la Bourse d'Oslo de quatre jours de plus (comme le Jeudi saint).