Quel est le calendrier des jours fériés à Wall Street en 2021?

(BFM Bourse) - Globalement en 2021, la Bourse de New York connaîtra nettement plus de jours de fermeture que Paris.

Compte tenu du rôle directeur de Wall Street au niveau mondial, l'absence des investisseurs américains en cas de fermeture des marchés outre-Atlantique se ressent souvent sur les volumes échangés jusque sur les places européennes. D'où l'importance de garder un œil sur le calendrier de Wall Street, même lorsqu'on ne traite que sur des actions françaises ou européennes.

Globalement en 2021, la Bourse de New York connaîtra nettement plus de jours de fermeture que Paris, dans la mesure où les jours fériés sont souvent fixés un lundi, ou observé un lundi s'ils tombent au cours d'un week-end. Voici les jours de semaine où les marchés US seront donc fermés :

Vendredi 1er janvier (jour de l'an)

Lundi 18 janvier (commémoration de la naissance de Martin Luther King)

Lundi 15 février (commémoration de la naissance de George Washington)

Vendredi 2 avril (Vendredi saint)

Lundi 31 mai (Memorial Day)

Lundi 5 juillet (jour férié pour la fête nationale du 4, tombant le dimanche)

Lundi 6 septembre (fête du Travail)

Jeudi 25 novembre (Thanksgiving)

Vendredi 24 décembre (veille de Noël)

Les portes du marché américain demeurent ouvertes le 11 octobre, mais cette date correspondant à un jour férié pour le reste de l'économie (Columbus Day), les volumes d'échanges sont généralement limités à cette occasion.

En outre, le trading sur actions du New York Stock Exchange ne se déroulera que sur une demi-séance (clôture à 13 heures, heure locale) le vendredi 27 novembre, lendemain de Thanksgiving, et le 24 décembre, veille de Noël.

Pour retrouver à tout moment l'agenda des jours de Bourse fériés à Paris et aux Etats-Unis, cliquez ici.