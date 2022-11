Activision blizzard : Wells Fargo relève à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé lundi avoir relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur Activision Blizzard, assortie d'un objectif de cours de 95 euros, alors que le rachat du groupe de jeux vidéo par Microsoft semble de plus en plus compromis.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire estime que Wall Street sous-évalue l'entreprise en Bourse, quelle que soit l'issue de l'opération, et voit un profil risque-rendement 'fondamentalement asymétrique'.



Wells Fargo se dit optimiste sur les perspectives de la société, même en tant qu'entité indépendante, au vu des scores records récemment signés par la franchise 'Call of Duty', la popularité d''Overwatch 2' et de la vigueur de son activité mobile.



L'analyste loue en particulier l'ampleur de la propriété intellectuelle du groupe, sa large d'utilisateurs dans le PC et ses investissements sur le marché attrayant du mobile, autant d'éléments qui méritent selon lui une prime de valorisation.



La Commission européenne a ouvert au début du mois une enquête approfondie afin d'évaluer le projet d'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, une opération qui risque également d'être bloquée par la FTC (Federal Trade Commission).



